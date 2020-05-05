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بنك الراجحي كم الراتب..رابط الحصول على قرض شخصي ميسر للسعوديين والمقيمين

بواسطة Nancy
طلب قرض شخصي بنك الراجحي

بنك الراجحي كم الراتب، حيث يتيح البنك منتجات التمويل الشخصي في صورة منتجات على العميل الاختيار منها ما يناسبه، ويوفر قرض شخصي تحت مسمى “تمويل وطن” بمميزات كثيرة للسعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، يعد تمويل بنك الراجحي من أفضل البنوك التي تقديم عروض ميسرة وتسهيل في الإجراءات لكي تكون في صالح العملاء، فيما يتيح مصرف الراجحي طرق التواصل لتوفير المساعدات  والحلول المالية بشكل أسرع من خلال خدمة العملاء للرد على الاستفسار على رقم 966114603333+ أو إذا كنت عميل جديد يرجى الاتصال على رقم 8001241222.

مزايا قرض وطني بنك الراجحي

  • بدون كفيل.
  • فترة السداد تصل إلى 5 سنوات.
  • متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
  • موافقة مبدئية إذا كانت الأوراق والمستندات والشروط مستوفاة.

المعايير وآليات التقديم على قرض شخصي بنك الراجحي

  • ألا يزيد عمر المتقدم عن 65 سنة عند سداد آخر دفعة من القرض.
  • يجب أن يكون جهة العمل معتمدة لدى المصرف.
  • فتح حساب لدى البنك.
  • خطاب تحويل الراتب معتمد من جهة العمل.

المستندات المطلوبة/

  • صورة من بطاقة الهوية سارية، أو الإقامة سارية.
  • خطاب التوظيف مختوماً بختم الغرفة التجارية في حالة العميل يعمل بالقطاع الخاص.
  • خطاب تحويل الراتب.
  • خطاب تعريف بالراتب الشهري وتاريخ التعيين والمسمى الوظيفي.

طريقة تقديم طلب قرض شخصي بنك الراجحي

Nancy
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