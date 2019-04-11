بنك الراجحي : نظام تمويل السيارات بالتقسيط من البنك

يقدم بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية نظام مخصص لتمويل السيارات عن طريق البنك ، وذلك النظام مقدم للأشخاص المحولة رواتبهم علي أحدي فروع المصرف الراجحي داخل المملكة العربية السعودية كما يقدم نظام تقسيط السيارات الممولة من البنك للمقيمين و المتقاعدين ، إما في حالة تمويل تأجير السيارة فيمكن أن تقدم تلك الخدمة لكل من المحولة رواتبهم علي البنك أو المحولة رواتبهم في مصارف آخري .

نظام تمويل سيارات من بنك الراجحي بالتقسيط

هناك بعض الشروط الذي اختصها البنك للمتقدمين علي قرض تمويل السيارة بالتقسيط وهي كالأتي :

أن لا يقل راتب موظف القطاع الحكومي المحول راتبة إلي البنك عن ألفين ريال ، كما يجب ألا يقل عن 3500 ريال لموظف القطاع الخاص .

أن يكون مر علي موظف القطاع الحكومي في مكان عمله شهر علي الأقل ، ومدة 3 شهور لموظف القطاع الخاص .

يجب أن تكون جهة العمل لكل من موظف الحكومي والقطاع الخاص جهة معتمدة .

طريقة التقديم في تمويل السيارات من بنك الراجحي

قم بزيارة الموقع الرسمي لبنك الراجحي ثم اضغط علي تمويل السيارات ثم اختر نظام التقسيط أو قم بزيارة الرابط التالي : تمويل السيارات من بنك الراجحي ، ثم اضغط علي التقديم الآن ثم قم برفع المستندات و الأوراق المطلوبة .

← آخر خبر: