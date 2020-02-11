بنك الراجحي يتيح تمويل شخصي بضمان العقار يصل لـ3 مليون ريال..المستندات المطلوبة

أتاح بنك الراجحي قرض بضمان العقار تحت شعار “بيتك مصدر تمويلك”، حيث يمكن للعميل الحصول على تمويل بضمان المسكن أو قطعة أرض لديه، ضمن القروض المتوفرة لدى بنك الراجحي في إطار تقديم المساعدات المالية بهدف المساندة على الحياة بشكل أفضل ورفع مستوى المعيشة، ولهذا تضامن مع اختلاف مستوى المواطنين ولهذا وفرة مجموعة متنوعة من التمويلات منها :-

1- تمويل شخصي بدون كفيل للمقيمين والوافدين من بنك الراجحي.

2- الحصول على قرض شخصي بدون تحويل الراتب من بنك الراجحي.

3- قرض شخصي بدون كفيل يصل لـ50 ألف ريال من بنك الراجحي.

مبلغ التمويل/

-الحد الأقصى للتمويل 3 مليون ريال سعودي بالنسبة للقطاع العام.

-الحد الأقصى للتمويل 2 مليون ريال للقطاع الخاص.

نسبة التمويل لقيمة العقار/ تكون 70% بالنسبة للعقارات المكتملة و 60% للأراضي السكنية.

شروط الحصول على قرض بضمان المسكن

يمكنك الحصول على تمويل بضمان المسكن أو العقار إذا كان (شقة سكنية، قطعة أرض، فيلا) المملوكة بصك مستقل بالشروط التالية:-

هذا القرض متاح للسعوديين فقط “يشترط الجنسية السعودية”.

لا يقل الراتب عن 5000 ريال سعودي للقطاع الخاص، الا تقل مدة العمل عن 6 أشهر.

ولا يقل الراتب عن 7500 ريال للقطاع الحكومي، وألا تقل مدة الخدمة في العمل عن سنة.

أن تكون مدة التمويل بما فيها العمر التقاعدي لموظفي الحكومة والشبه حكومي 20 سنة لـ العقارات المكتملة، و15 سنة للأراضي السكنية.

أن تكون مدة التمويل بما فيها العمر التقاعدي لموظفي الحكومة والشبه حكومي 15 سنة لـ العقارات المكتملة، و 10 سنوات للأراضي السكنية.

لا يقل عمر العميل عن 21 سنة، ولا يزيد عن 60 سنة أو حسب العمر التقاعدي للعسكريين.

رابط التقديم على تمويل بضمان المسكن من الراجحي

كل ما عليك هو تعبئة نموذج الطلب عبر رابط بنك الراجحي.

المستندات :-