بنك الرياض أون لاين: أهم الخدمات الأون لاين من بنك الرياض

بنك الرياض أون لاين، يقدم بنك الرياض العديد من خدماته عن طريق الأون لاين وذلك للتسهيل على المواطنين السعوديين، حيث تقدم تلك الخدمات بشكل مجاني وسريع فضلاً عن الأمان، كل ما عليك للاستفادة من خدمات البنك الأون لاين هو تسجيل حساب على موقع بنك الرياض ومن ثم الدخول على رابط بنك الرياض أون لاين.

خدمات بنك الرياض أون لاين

القيام بإدارة كل من الحسبات و البطاقات الائتمانية.

فتح حساب جديد.

عمليات تحويل الأموال سواء المحلية أو الدولية.

تحويل أموال من حساب لآخر في البنك.

خدمة دفع أي فاتورة خاصة بالخدمات الحكومية أو الوحدات المرورية .

خدمة دفع أي فواتير أخرى للخدمات العامة.

يمكن أن تحصل على الرقم سري للبطاقة الائتمانية الخاصة بك من خلال خدمات البنك الأون لاين.

تمكن أن تحدث بيناتك الشخصية من خلال خدمة الأون لاين.

يمكن أن تطبع كشف حسابك من خلال خدمة الأون.

دفع جميع أقساط القروض أو التمويل بالإضافة إلي سداد مصاريف البطاقة الائتمانية.

الاستعلام عن أي معامله مصرفية خاصة بك داخل البنك.

يقدم لك خدمة الاكتتاب في الشركات الجديدة.

نصائح هامة للحفاظ على أمان حسابك