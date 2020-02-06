بنك الرياض يعلن عن أنطلاق برنامج تمويل الرواتب للمنشآت المتوسطة والصغيرة

أعلن بنك الرياض عن أنطلاق برنامج تمويلي خاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل تمكين المنشآت من رفع رواتب المنسوبين إليها في تاريخ ثابت ومحدد، في كل شهر من أجل المساهمة من رفع القدرة التنافسية وجذب الكفاءات البشرية والوفاء بجميع الالتزامات في موعد استحقاقها، والمحافظة علي سجل مميز لدي وزارة العمل، ووفقا لهدف بنك الرياض في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية الاقتصادية 2030، من أجل مساندة القطاع الخاص في عملية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ولتمكينها من تحقيق أهدافها ضمن الرؤية الاقتصادية، ويعتبر بنك الرياض من المصارف والبنوك الأكثر جذبا.

بنك الرياض

والذي يعمل علي تقديم برامج كفالة المؤسسات لمساندتها من خلال تقديم التمويل اللازم وتقديم تسهيلات أئتمانية للمنشآت المتوسطة والصغيرة، وقد حصل البنك علي جائزة أفضل بنك في تمكين ودعم القطاعات المستهدفة وفقا لرؤية المملكة 2030، ويقدم البنك خدمة إلكترونية وهي فتح حساب به بدلا من الذهاب إلي أحد الفروع مع إمكانية إدارة المعاملات اليومية والأموال بسهولة وأمان من خلال بطاقة “مدي” بعد إتمام التسجيل في موقع بنك الرياض والاستفادة من الخدمات المقدمة.

يمكن فتح حساب في بنك الرياض بالريال السعودي والعملات الأجنبية.

يوجد أكثر من 340 فرع في و

إمكانية دفع الفواتير والمشتريات إلكترونيا وإدارة الحساب.

الحصول علي كشف تفصيلي للحساب لكافة المعاملات المصرفية.

ويوجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للتسجيل وهي :