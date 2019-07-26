بنك الرياض riyad bank | تعرف على شروط ومزايا الحصول على قرض شخصي من بنك الرياض

يقدم “بنك الرياض” العديد من الخدمات المصرفية، لتلبية إحتياجات العملاء وتحقيق تطلعاتهم، وسوف نتعرف على برنامج “تمويل التورق” الذى يقدمه بنك الرياض، والمصمم خصيصا للتمتع بالسيولة النقدية، التي يحتاجها العملاء مع وجود هامش ربح تنافسي، وبرامج سداد ميسرة ومرنة، القرض متاح للسعوديين، والمتقاعدين والمقيمين، والمتدربين فى الشركات الكبري والقطاعات العسكرية، وسوف نتعرف على شروط الحصول على القرض ومميزاته والمستندات اللازمة للحصول عليه .

بنك الرياض riyad bank