بنك الرياض riyad bank | تعرف على شروط ومزايا الحصول على قرض شخصي من بنك الرياض

يقدم “بنك الرياض” العديد من الخدمات المصرفية، لتلبية إحتياجات العملاء وتحقيق تطلعاتهم، وسوف نتعرف على برنامج “تمويل التورق” الذى يقدمه بنك الرياض، والمصمم خصيصا للتمتع بالسيولة النقدية، التي يحتاجها العملاء مع وجود هامش ربح تنافسي، وبرامج سداد ميسرة ومرنة، القرض متاح للسعوديين، والمتقاعدين والمقيمين، والمتدربين فى الشركات الكبري والقطاعات العسكرية، وسوف نتعرف على شروط الحصول على القرض ومميزاته والمستندات اللازمة للحصول عليه .
بنك الرياض riyad bank
يقدم “بنك الرياض” برنامج تمويل التورق الذى يوجد به العديد من المزايا وهى،النظام معتمد من هيئة الشريعة الإسلامية المتواجدة بالبنك، مع إمكانية تمويل المتقاعدين حتى سبعين عام مع وجود مميزات إضافية، فى حالة التمويل مقابل تحويل الراتب الى البنك يتم إلغاء الدين وإعفاء ورثة العميل في حالة وفاته (لا قدر الله)، مع إمكانية سداد الإلتزامات القائمة لدي البنوك الآخري، بإحراءات سهلة وميسرة مع وجود هامش ربح تنافسي، ووجود برامج تتناسب مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمتقاعدين .
المستندات المطلوبة للحصول على القرض
- تقديم خطاب تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب .
- تقديم شهادة تعريف من جهة العمل بتفاصيل الراتب .
- تعبئة البيانات فى النماذج المطلوبة لبرنامج تمويل التورق .
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين .
- صورة إقامة سارية المفعول للمقيمين .
شروط التقدم للموظفين السعوديين في القطاع الحكومي:
- ان لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام .
- ان لا يقل صافي الراتب عن الفين ريال .
- لا يشترط تقديم مدة خدمة .
شروط التقدم للعاملين المقيمين في القطاع الخاص :
- يشترط ان لا يقل العمر عن 22 عام .
- ان لا يقل صافي الراتب عن 5 آلاف ريال .
- ان لا يزيد مبلغ التمويل عن 300 الف ريال سعودي .
- يتم منح القرض بضمان مكافأة نهاية الخدمة أو مدة العقد .
- يشترط تقديم مدة خدمة ثلاثة شهور لمن تبلغ قيمة رواتبهم 15 ألف ريال .
- يشترط تقديم مدة خدمة ست شهور لمن تبلغ رواتبهم من 5 آلاف ريال وحتي 15 ألف ريال .
شروط التقدم للمتقاعدين:
يشترط ان لا يقل صاقي الراتب عن الفين ريال سعودي، وان لا يزيد عمر العميل عند سداد آخر قسط من التمويل عن سبعين عاما، وان لا تتجاوز نسبة الانقطاع من الراتب عن 25 فى المئة، على ان يتم تحويل الراتب التقاعدي الى بنك الرياض .
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