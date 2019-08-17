رابط وخطوات التسجيل في ساب نت sabbnet

يبحث الكثيرون عن خطوات التسجيل في ساب نت “sabbnet” ، ويقدم البنك العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تتم من خلال الإنترنت، ويسعي دائما الى تقديم خدمات مصرفية مميزة، لمساعدة العملاء في إستثمار وإدخار الأموال، في أى وقت ومن أي مكان، وتوفير الطمأنينة والأمان، من خلال إجراء المعاملات المصرفية، وسوف نشرح لكم متابعي موقع كلمة دوت أورج خطوات التسجيل في ساب، وطريقة الإشتراك في صناديق الإستثمار .

الخطوة الاولي هي الدخول على بوابة ساب الإلكترونية.

ثم الذهاب إلى خدمة خدمة “ساب للأفراد”، ثم النقر على إختيار “تسجيل”.

سوف تظهر قائمة خاصة ببيانات تسجيل الدخول في ساب، قم بإدخال المعلومات المطلوبة وهي (رقم ساب دايركت أو رقم البطاقة الإئتمانية، رقم حسابك في ساب، ثم قم بإدخال رقم الإصدار الخاث بالبطاقة، ثم أدخل الرقم السري )، ثم انقر على كلمة “استمرار” .

الخطوة التالية هي كتابة اسم المستخدم وقم بالضغط على كلمة “إستمرار” ، وقم بإستخدام اسم مستخدم جديد، كما يمكنك تغيير رقم حسابك.

سوف تظهر قائمة يتطلب منك إختيار سؤال سري، وعليك الإجابة على هذا السؤال، وتأكيد الإجابة، ثم انقر على اختيار “استمرار” .

قم بإدخال كلمة السر وأعد تأكيدها، ثم اضغط على كلمة استمرار .

سوف تصل اليك رسالة تأمين حسابك، ويوجد مستوي ثاني للأمان، قم بالنقر على “نفذها الآن” .

سوف تظهر قائمة خاصة بالأسئلة الخاصة بتأمين الحساب، قم بإختيار السؤال الاول والاجابة عليه، ثم السؤال الامني الثاني والاجابة عليه ويجب تأكيد الاجابات بعد كتابتها، ثم قم بالنقر على كلمة “استمرار” .

سوف يظهر إشعار بانه قد تم الإجابة على الاسئلة بنجاح، قم بالضغط على كلمة “استمرار” .

سيتطلب منك إدخال بيانات مثل البريد الإلكتروني الخاص بك ورقم الجوال، إضغط على اختيار “إستلام الرسائل التسويقية على البريد الإلكتروني” ، ثم النقر على كلمة “استمرار” .

سوف يظهر لك شعار بأنه قد تم التسجيل في ساب نت بنجاح، قم بالضغط على “استمرار” .

سيتطلب منك كتابة رمز التحقق الذي يتم إرساله لك من خلال رسالة نصية على الجوال.

قم بكتابة رمز التحقق ثم انقر على إستمرار، وقم بقراءة جميع الشروط والأحكام، ثم قم بالضغط على اختيار “موافق” .

وبهذه الخطوات تكون إنتهيت بنجاح عملية التسجيل في ساب نت، ويرجعى العلم بأنه لا يمكنك تغيير رقم الجوال من خلال ساب نت، ولكن يمكن تغييره من خلال زيارة أحد فروع ساب، او من خلال أجهزة الصراف الآلي.

خدمات ومزايا التسجيل في ساب

الإشعار الآلي ويتم عبر رسائل الجوال.

خدمة إحجز موعدك.

خدمة ساب موبايل المصرفية عبر الجوال.

خدمة ساب دايركت المصرفية عبر الهاتف.

إجراء كشف حسابك الكترونيا.

خدمة أمن المعلومات.

تقديم التوعية المصرفية.

تقديم النماذج الإلكترونية.

وجود جهاز الصراف الآلي التفاعلي (ATM).

وجود جهاز المكتب الإلكتروني + ( +eDesk).

وجود صراف ساب متعدد العملات.

رقم بنك ساب sabbnet

رقم خدمة عملاء أدفانس: 8001248666

رقم خدمة عملاء الأعمال: 8001245666

رقم إدارة التحصيل: 320029829

حساب بنك ساب على تويتر [email protected]

ساب دايركت :920007222

خطوات الإشتراك في صناديق الإستثمار

قم الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص ببنك ساب

بعد ذلك قم بالنقر على اختيار “صناديق الإستثمار”، وبعدها قم بالضغط على خدمة “إشتراك”.

قم بإختيار صندوق إستثماري لاشتراك جديد، وقم بإضافة وحدات لصندوق إستثماري قائم .

ثم قم بإختيار الصندوق الاستثماري الذي ترغب في الاشتراك به .

قم بإدخال مبلغ الاشتراك، والحد الادني لمبلغ الاشتراك هو خمسة آلاف ريال سعودي، ثم إضغط على “أوكد قبولي للشروط والاحكام” ، ثم قم بالنقر على “إشتراك” .

بعد إتمام هذه الخطوات سيظهر لك صفحة أخري، قم بالنقر على كلمة “تأكيد” ، حتي تتمكن بإتمام خطوات التسجيل بنجاح، وبهذه الخطوات ستكون قد أتممت تسجيل الاشتراك في صناديق الاستثمار في بنك ساب .