بهدف دعم نمو الأعمال إطلاق التأشيرات التاسيسية الفورية عبر منصة قوى  

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية ، خدمة جديدة بهدف دعم نمو وتسريع الأعمال ، وهي منح التاشيرات التأسيسية فورًا لأصحاب الأعمال من خلال منصة ” قوى ” وحددت الوزارة شروط وضوابط محددة للحصول على هذه التأشيرات حيث يمكن منحها بشكل فوري عبر البوابة الإلكترونية لمنصة قوى ولا تتطلب أي مستندات ورقية او حتى زيارة احد مكاتب أو فروع الوزارة.

التأشيرات التأسيسية

الهدف من إطلاق التأشيرات التأسيسية

ووفقًا للوزير م. أحمد بن سلمان الراجحي والمتحدث الرسمي للوزارة أ. ناصر الهزاني، يأتي إطلاق هذه الخدمة بهدف تغطية احتياج جميع المنشآت من العمالة الوافدة خلال السنوات السابقة بعد دراسات مستفيضة لهذا الأمر ، وأوضح أن هذا الإجراء سيكون له تأثير إيجابي على معدلات التوطين في الفترة القادمة، ذلك أن هذه الخدمة تمنح مهلة مبدئية للمنشآت من باب دعم الاستمرارية في الأعمال وتسهيلها خلال فترة التأسيس، والحرص على استقرار ونجاح هذه المنشآت لتخلق وظائف لأبناء الوطن.

على أن تتولى الوزارة وضع خطة توطين لهذه المنشآت بعد منحها مهلة مدتها سنة كاملة من برنامج “نطاقات” تيسيرا لأعمالها.

ومن بين الأهداف لإطلاق هذه الخدمة :

إتاحة الفرصة أمام أبناء وبنات الوطن لبدء مشاريعهم التجارية، وتذليل المعوقات التي تواجههم فيما مضى.

إتاحة كافة التسهيلات المطلوبة للبدء وتعزيز فرص بدء المشاريع والتحول من العمل إلى أصحاب عمل منتجين في تعزيز تطور ونمو الاقتصاد الوطني.

ضوابط منح التأشيرات التأسيسية

يتم منح هذه التأشيرات لتأسيس الأعمال للمنشآت التي تم تأسيسها خلال الـ 6 أشهر السابقة.

يتم تقسيم أرصدة التأشيرات بحسب النشاط التجاري، وبحسب الفئة التي تختارها المنشأة وهي كما يلي: