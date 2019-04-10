رابط بوابة أبشر خدمات موقع وزارة الداخلية السعودية | مخالفات المرور وخدمات الجوازات

وفرت وزارة الداخلية السعودية عبر موقعها الإلكتروني على موقع وزارة الداخلية السعودية على الإنترنت ومنصة بوابة أبشر أعمال المرور إمكانية الإستعلام عن مُخالفات المرور إلكترونياً عبر موقع بوابة أبشر الاستعلام عن مخالفات المرور وذلك بإستخدام رقم الهوية الوطنية لكافة المواطنين السعوديين والوافدين الأجانب باستخدامهم لرقم الإقامة السعودية. هذا بالإضافة للعديد من الخدمات التي تقدمها بوابة أبشر عبر موقع وزارة الداخلية السعودية مثل خدمة أبشر جوازات و خدمة الإستعلام عن التصاريح المُختلفة وكافة خدمات الأحوال المدنية وكافة الخدمات الخاصة بكل مايتعلق بـ أعمال المرور في السعودية.

موقع أبشر خدمات موقع وزارة الداخلية السعودية

هذا ويمكنكم الدخول إلى منصة أبشر خدمات عبر زيارة موقع وزارة الداخلية السعودية و تسجيل الدخول للخدمات الإلكترونية – أبشر عبر أعلى يسار الصفحة إما بتسجيل الدخول أو تسجيل مستخدم جديد إن لم يكن لديك حساب على بوابة أبشر على موقع وزارة الداخلية السعودية. وبعد ذلك يمكنك الإستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها بوابة أبشر للخدمات في المملكة العربية السعودية.

خدمات بوابة أبشر عبر موقع وزارة الداخلية السعودية

هذا وتقدم منصة بوابة أبشر العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين وكذلك للوافدين من خارج المملكة ومنها حجز المواعيد في الجهات الخدمية المُختلفة ومن تلك الخدمات التي تقدمها بوابة أبشر للخدمات عبر موقع وزارة الداخلية السعودية.

خدمات المرور عبر بوابة أبشر للخدمات

خدمات الجوازات عبر خدمة أبشر جوازات

خدمات الأحوال المدنية المًختلفة عبر بوابة أبشر

إصدار تصاريح الأسلحة

طلبات استقدام العوائل

خدمات التأمين الصحي عبر بوابة أبشر

الاستعلام عن أحقية القيام بالحج

الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

إصدار تصاريح الحج عبر بوابة أبشر

متابعة الخدمات التي تقدمها الإمارات المُختلفة.

هذا وسنتابع معكم في العديد من المقالات التالية كافة الخدمات التي تُقدمها بوابة أبشر عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية السعودية. تجدر الإشارة أنه عبر موقع وزارة الداخلية السعودية تم إتاحة نسخة تجريبية لمنصة أبشر الشاملة وهي التي تخص خدمات أبشر الأفراد Individuals وكذلك خدمات أبشر أعمال Business لخدمات المؤسسات وكافة الخدمات الإلكترونية المُتكاملة وهو ما نستعرضه سوياً فيما بعد.

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