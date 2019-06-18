بوابة القبول الإلكتروني الموحد بالجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض للطلبة والطالبات

لقد تم فتح بوابة القبول الإلكتروني الموحد في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض بالمملكة العربية السعودية حيث صرح الدكتور محمد بن سعد اليحيي عضو لجنة القبول الموحد بتحديد الجدول الزمني للتقديم بجامعات الرياض وأن هناك شروط يجب توافرها في الطلبة والطالبات المتقدمين بجامعات منطقة الرياض .

شروط التقديم للقبول بالجامعات الحكومية

ومن شروط التقديم للقبول بالجامعات الحكومية والكليات التقنية حسب تصريحات إدارة القبول الموحد أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة ولم يمر على فترة حصولها أكثر من خمس سنوات، وأن يكون لائقا طبيا، ومن ثم قد بدأ الطلاب بجميع القري بمنطقة الرياض بالتقديم ببوابة القبول الموحد يوم الأثنين الموافق 14 شوال هجريا وتستمر مدة التقديم أسبوع على العلم بأن التقديم إالكترونيا عبر الموقع الإلكتروني بالنسبة للطلبة وتشمل منطقة الرياض الجامعات الآتية

الأمير سطام بن عبدالعزيز

وشقراء، والمجمعة

الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الملك سعود

الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

نتائج فرز الطلبة والطالبات للقبول بالجامعات

وسوف يتم ظهور نتيجة الفرز النهائية للطلبة الخميس المقبل، ومن جهة أخرى قامت اللجنة بتحديد موعد الأربعاء لكى تقوم الطالبات بالتقديم ببوابة القبول الموحد وتستمر مدة التقديم أسبوع وتنتهى الأربعاء الذى يليه وتشمل جامعات القبول الموحد الطالبات بمنطقة الرياض الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والكلية التقنية في مدينة الرياض فقط، لذا سوف نتواصل معكم عبر تلك المقالة لمعرفة المزيد عن أخبار نتيجة الفرز الأخير للطلبة والطالبات.