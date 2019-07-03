بوابة القبول الموحد تعلن نتائج الفرز الأول لطلاب الرياض الخميس القادم

أوضحت اللجنة المشرفة على القبول الإلكتروني للطلاب بمنطقة الرياض في الجامعات الحكومية والجامعات التقنية عن بدء إعلان بوابة القبول الموحد اسماء الطلاب المقبولين في الفرز الأول عبر بوابة القبول الموحد للطلاب ابتداء من 11/1 الخميس القادم، ويتم إختيار المرشحين للقبول وفقا للمفاضلة حسب الرغبات بداية بالرغبة الأولى من الجامعات:

الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الملك سعود

الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

الأمير سطام بن عبدالعزيز

شقراء

المجمعة

الكليات التقنية في منطقة الرياض

وتطالب اللجنة الطلاب تأكيد القبول بالدخول على بوابة القبول الموحد مفتوح حتى يوم الإثنين 5 ذي القعدة 1440 هجري.

وتشدد اللجنة أنه سيتم استبعاد أي طالب يتكاسل عن التأكيد، وإعلان الفرز النهائي يوم الخميس 8 ذي القعدة.

بوابة القبول الموحد للطلاب

يمكن للطلاب بدء تأكيد القبول عبر بوابة القبول الموحد بداية من يوم الخميس 1/11/1440 على أن ينتهي يوم الإثنين 5/11/1440 وعلى جميع الطلاب المقبولين تأكيد القبول بحساب الطالب في البوابة قبل انتهاء الموعد المحدد.

كما أوضحت اللجنة إلى استبعاد أي طالب لم يتم تأكيد القبول قبل انتهاء الموعد المحدد من قبل البوابة نهائيا.

كما أشارت اللجنة إلى أنه هناك فرز نهائي في الخميس 8/11/1440 سيتم الإعلان عن نتائجه عبر بوابة القبول الموحد للطلاب.

ويمثل الفرز الأخير جميع جامعات وكليات القبول الموحد حسب رغبات الطالب المدخله وحسب معيار المفاضلة بين الطلاب.

رابط بوابة القبول الموحد للطلاب