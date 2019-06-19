بوابة القبول الموحد للطالبات | رابط التقديم في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض

أعلنت بوابة القبول الموحد الإلكتروني للطلاب والطالبات في العاصمة السعودية الرياض في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، عن البدء في استقبال الطالبات الراغبات في الالتحاق بالكليات والجامعات، وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء، في مختلف مناطق العاصمة السعودية الرياض.

مواعيد القبول للطالبات في القبول الموحد

ويذكر أن اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد في العاصمة السعودية الرياض، كانت قد حددت في وقت سابق مواعيد قبول الطالبات، والتي جاءت كالتالي:

يبدأ التقديم اليوم الأربعاء الأربعاء (16/10/1440هـ)، كما سوف يتم إغلاق البوابة يوم الأربعاء (23/10/1440هـ)، وإعلان نتائج القبول يوم الخميس (08/11/1440هـ).

رابط القبول الموحد للطالبات

ودعت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد في العاصمة السعودية الرياض، كافة الطالبات الراغبات في الالتحاق بالجامعات السعودية وكليات التقنية في الرياض، إلى معرفة تفاصيل الجدول الزمني مع معرفة معايير القبول من خلال بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض (هنا).

ويجب على الطالبة العمل على ملئ نموذج طلب الالتحاق الخاص بها بشكل صحيح والتعهد بمسئوليتها عن صحة كافة المعلومات المدونة في الموقع، كما أوضحت البوابة، أنها تشمل العديد من الجامعات السعودية في العاصمة السعودية الرياض والتي جاءت كالتالي: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والكلية التقنية في مدينة الرياض، يذكر أن البوابة قد فتحت التسجيل في بداية الأسبوع الحالي لكافة الطلاب في العاصمة السعودية الرياض.