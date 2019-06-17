بوابة القبول الموحد 1440 : رابط وشروط تقديم الطلاب والطالبات بجامعات الرياض الحكومية

أعلنت اليوم بوابة القبول الموحد عن بدأ تلقي طلبات القبول الموحد للطالبات والطلاب على الكلية التقنية بالرياض، والجامعات الحكومية، على أن يتم تلقي الطلبات عبر بوابة القبول الموحد 1440، بدايةً من الإثنين 14 شوال لعام 1440، الموافق 17 يونيو لعام 2019، على أن تشمل الجامعات الحكومية في الرياض عدد من الكلبات للطلاب والطالبات، على أن يتم إعلان نتائج القبول 8-11-1440 هجرياً.

القبول الموحد للطلاب والطالبات

تشمل بوابة القبول الموحد للطلاب عدد من الجامعات بمنطقة الرياض وهم، جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، جامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالإضافة إلى الكليات التقنية بمنطقة الرياض، بينما شملت القبول الموحد للطالبات كل من، جامعة الأميرة نورة، جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود، بالإضافة إلى الكلية التقنية بالرياض.

القبول الموحد للطلاب

وحددت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني موعد القبول الموحد للطلاب على أن يكون الإثنين الموافق 14 شوال لعام 1440، على أن ينتهي التقديم يوم الثلاثاء الموافق 22 شوال لعام 1440، على أن يتم إعلان نتائج الفرز الأول يوم الخميس الموافق 1 ذي القعدة، وإعلان نتائج القبول الموحد للفرز الأخير يوم الخميس الموافق 8 ذي القعدة من عام 1440 هجرياً.

القبول الموحد للطالبات

كما أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد أن موعد تقديم القبول الموحد للطالبات سيكون يوم الأربعاء الموافق 16 شوال لعام 1440، على أن ينتهي التقديم في بوابة القبول الموحد الأربعاء الموافق 23 شوال لعام 1440، وإعلان نتائج القبول المبدئي على جامعات الرياض يوم الخميس الموافق 8 ذي القعدة لعام 1440.

بوابة القبول الموحد 1440

من حلال بوابة القبول الموحد 1440 يمكن للطلاب التقديم من خلال رابط القبول الموحد للطلاب، وبالنسبة للطالبات يمكن التقديم من خلال رابط القبول الموحد للطالبات، ونوهت اللجنة الإشرافية إلى ضرورة الإطلاع على كافة التفاصيل وشروط التسجيل والمعايير عبر موقع بوابة القبول الإلكتروني، كما يمكن الإطلاع على الجدول الزمني وإجراءات القبول عبر البوابة الإلكترونية.