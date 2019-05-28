بوابة المسار الإلكتروني للحج تسجيل حجاج الداخل للحصول على تصريح الحج 1440

موقع بوابة المسار الإلكتروني للحج 1440 طريقة تسجيل حجاج الداخل الرسمي والأوحد، للحصول على تصريح الحج ودخول مكة مكة المكرمة، والإطلاع على البرامج المقدمة من الشركات تمهيداً لموع فتح رابط التسجيل على برامج حج الداخل 1440-2019، وسنوضح ما ساقته وزارة الحج والعمرة من مراحل ستمر بها عملية التسجيل في المسار الإلكترونية لتسجيل حج الداخل واختيار البرامج المفضلة المطروحة من الشركات، لمن يرغب في أداء مناسك الحج عبر المسار الشرعي الأوحد للحصول على التصاريح الإلكترونية للحج.

وزارة الحج والعمرة أعلنت في 20 مايو 2019 عن فتح المرحلة الأولى من التسجيل في المسار الإلكتروني للحج والعمرة، حيث تم إتاحة التعرف على البرامج، واختيار البرنامج المفضل من بين المعروض على موقع بوابة المسار الإلكتروني للحج 1440، ومنه سيتمكن راغبي الحج، من التعرف على العديد من التفاصيل الخاصة بالخدمات منها طرق الدفع الإلكتروني، ورسوم البرامج المطروحة والحجز على البرامج التي تناسب الحاج، عن تفعيل خدمة رابط التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وفق المواعيد المقررة لعملية التسجيل.

فتح بوابة المسار الإلكتروني للحج 1440

مراحل التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440-2019، يبدأ بالدخول على بوابة المسار الإلكتروني للحج، ثم المرور بمرحلة التعريف بالبرنامج وتحديد البرامج المفضلة لدى المستخدم، وبعد تحديد البرنامج يتم حفظ التفاصيل لدى المفضلة وإضافة المرافقين، وتلك المرحلة ستنفذ خلال الفترة من 15 رمضان الموافق 20 مايو 2019، وحتى 19 شوال 1440 المقبل عقب أجازة عيد الفطر المبارك.

المرحلة الثانية هي مرحلة إتمام مراحل الحجز الإلكتروني للبرنامج المختار من تلك العروض المقدمة من الشركات، ومن المقرر أن يبدأ التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل من غرة ذي القعدة وحتى 7 ذو الحجة 1440 هجرياً، وتشمل حجز البرنامج والدفع وإدخال البيانات وتأكيد الحجز.

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

خصصت وزارة الحج والعمرة السعودية خدمات المسار الإلكتروني للحج، عبر بوابة إلكترونية تحت مسمى المسار الإلكتروني لحجاج الداخل ومنها سيتم تنفيذ كل ما وضح بعالي من مراحل.

خدمات المسار الإلكتروني للمواطنين والمقيمين

قدمت وزارة الحج والعمرة عرض للخدمات المقدمة للمواطن والمقيم من خلال بوابة المسار الإلكتروني للحج 1440 تم حصرها في الصورة المرفقة.

كما يمكن الدخول على موقع وزارة الحج والعمرة والتعرف على ما تقدمة من خدمات لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج المقبل.