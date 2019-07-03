موعد فتح المسار الإلكتروني لحج الداخل 1440 وزارة الحج والعمرة (الحج المخفض) الخميس المقبل

نتابع معكم عبر تلك المقالة موعد بدء المرحلة الثانية من المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 التى سوف تبدأ الخميس المقبل الموافق غرة ذي القعدة سيبدأ الراغبون بالحج في تسجيل البيانات بالبوابة الإلكترونية.

لقد أعلنت وزارة الحج والعمرة عن طريقة تسجيل حجاج الداخل 1440 وذلك عن طريق المسار الإلكتروني لذا سنتواصل معكم عبر تلك المقالة لمعرفة موعد فتح باب التسجيل للراغبين بالحج هذا العام من داخل السعودية والمقيمين بها، حيث يعتبر موقع المسار الإلكترونى الموقع الوحيد الذي يتم التسجيل من خلاله إلكترونيا، وقد أفاد محمد سعد القرشي عضو المجلس التنسيق للحج والعمرة أن موعد تسجيل حجاج الداخل سيكون غرة ذى القعدة ومن ثم سيكون هناك ضغط شديد على موقع المسار الإلكتروني من قبل الحجاج.

طريقة التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

هناك إقبال كثيف على التسجيل بالحج المخفض والميسر وسوف نقدم لكم عبر موقعكم كلمة طريقة تسجيل الحج الداخل 1440 حسب تصريحات وزارة الحج والعمرة.

أولا الدخول على موقع المسار الإلكتروني

ثانيا يتم إدخال البيانات الشخصية الخاصة بالحاج

ثالثا اختيار الخدمة المناسبة

رابعا دفع قيمة الحج المخفض

خامسا استلام التصريح الرسمي للحج

رابط المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل

تقوم وزارة الحج والعمرة تلك الأيام بكافة الاستعدادات والتطورات بموقع المسار الإلكترونى لاستقبال الراغبين بالحج من داخل المملكة السعودية والمقيمين بها، ويعتبر المسار الإلكتروني هو الموقع الوحيد الرسمي الى يتم التسجيل من خلاله ولابد من استلام تصريح حتى يتمكن المواطنون من الحج ويتم تحديد عدد المتقدمين.

والجدير بالذكر أن بوابة المسار الإلكتروني سيتم فتحه الخميس القادم غرة ذي القعدة وسوف يستمر مدة التسجيل شهر كامل لذا من المتوقع أن يبلغ عدد الراغبين بالحج الداخل 1440 مليون شخص، أشار محمد سعد القرشي المسئول عن الحج الداخل أنه لايوجد أماكن أخرى للتقديم بحج الداخل وأن المسار الإلكتروني هو الموقع الرسمي التابع لوزارة الحج والعمرة.