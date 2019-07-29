يتوافد على بوابة المستقبل يونيو 2019 تسجيل دخول يوميًا الآلاف من أبناء المملكة العربية السعودية نظرًا لما تتيحه بوابة المستقبل من خصائص من وقت ما أطلقته وزارة التعليم السعودي من أجل خلق بيئة تعليمية جديدة تقوم بشكل أساسي على الأساليب المتطورة والحديثة لكى تصل المعلومات بشكل بسيطة للطلاب بما يضمن نجاح المنظومة التعليمية في إطار تحقيق رؤية 2030 للنهوض بمختلف المجالات في المملكة، ومن المتوقع أن يتم العمل بخصائصه في جميع مدارس المملكة بحلول عام 2020، وقد تم تنفيذها الآن على بعض المدارس، من أجل الاستفادة الإلكترونية والنظم التكنولوجيًا بمجال التعليم، ونستعرض معكم كل ما يخص بوابة المستقبل أبريل 2019 تسجيل دخول وخصائصهم المتاحة للطلاب والمعلمين، حتى يمكن لجميع أفراد المنظومة التعليمية الاستفادة بما يوفره موقع بوابة المستقبل.

بوابة المستقبل يونيو 2019 تسجيل دخول

أطلقت وزارة التعليم السعودية بوابة المستقبل تسجيل دخول من أجل معرفة بيانات حساب المستفيد عبر موقع نظام نور الإلكتروني سواء للطالب أو لولي الأمر والمعلم، فضلاً عن توفير العديد من الوظائف الإدارية، ويمكنكم تسجيل الدخول على بوابة المستقبل من خلال الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول على موقع بوابة المستقبل من هنــــــــــــا

إدخال بيانات الدخول المطلوبة.

كتابة اسم المستخدم.

إضافة كلمة المرور.

نسخ الرمز المرئي.

ويذكر أن البيانات المطلوبة بيانات دخول مستخدم على موقع نظام نور، وبعد الانتهاء من عملية تسجل الدخول على موقع بوابة المستقبل يمكنك عزيزى الطالب الاطلاع على المقررات الدراسية، وتستطيع استعرض بيانات الصفحة الشخصية للطالب، كما يمكن تحديث بعضها كما يحدث بيانات الاتصال.

أبرز خصائص موقع بوابة المستقبل

توفير قاعدة بيانات شخصية للطلاب. مطالعة المقررات الدراسية. التقويم الهجري والميلادي للسنة الدراسية. جداول الحصص لمختلف الصفوف التعليمية. متابعة المشكلات. الإجابة على أسئلة مستخدمي الموقع.

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ونواصل متابعة خصائص بوابة المستقبل يونيو 2019 تسجيل دخول والإجابة على استفسارات متابعينا حيث لاينتهى البحث عن بوابة المستقبل وماتقدمه لأبناء المملكة العربية السعودية.