بوابة حساب المواطن تحديث البيانات واستعلام برقم الهوية عن نزول دعم الدفعة 19 شهر يونيو

دخول بوابة حساب المواطن تحديث البيانات ca.gov.sa للمستفيدين التسجيل الجديد، أيضا دخول استعلام حساب المواطن برقم الهوية وفق مواعيد صرف الدفعات الجديدة وعقب بدء إيداع دعم الدفعة 19 وصرف المستحقات من الحسابات البنكية، كل ذلك من خلال رابط البوابة الإلكترونية لموقع برنامج حساب المواطن الرسمي على الشبكة العنكبوتية، لدخول المستفيدين وراغبي تسجيل جديد حساب المواطن، في ظل تنامي الإقبال على خدمات البرنامج والحلول التي وفرها لتمكين الأسر من التغلب على صعوبات الحياة، ومنها ارتفاع الأسعار التي حدثت لبعض الخدمات نتيجة الإصلاحات التنموية الاقتصادية للمملكة.

تحتوى بوابة حساب المواطن الإلكترونية على عدة خدمات هامة، يحتاج إليها المستفيدين بالتزامن مع الإعلان عن نزول مبالغ الدعم في الحسابات البنكية، تلك الخدمات تشمل الحاسبة التقديرية لحساب المواطن، والتي تقدم تقدير تقريبي لما سيستحقه رب الأسرة من دعم مالي، وخاصة تقديم الشكاوى على نتائج الاستحقاق، وتقديم الاعتراض على قيمة الاستحقاق، وهناك المزيد من الخدمات التي من شأنها الرد على تساؤلات واستفسارات المواطنين.

دخول بوابة حساب المواطن

رابط دخول بوابة حساب المواطن الإلكتروني عبر اسم المستخدم وكلمة المرور، يقدم للمستفيدين تلك الخدمات بكل سهولة ، ومنه يمكن التسجيل الجديد أو الدخول لتحديث البيانات لمستفيد مسجل بالفعل، حتى تتوافق البيانات الرسمية مع حالته ويجتاز نتائج الأهلية والاستحقاق بدون معوقات، رابك موقع حساب المواطن الرسمي للاستعلام عن قيمة الدعم.

موعد صرف حساب الموطن

بدء منذ قليل صرف بدلات حساب المواطن الدفعة 19 دفعة شهر يونيو لمن تخطى نتائج الأهلية والاستحقاق، وسيستمر صرف حساب المواطن خلال ساعات اليوم الإثنين 10-6-2019 حتى الانتهاء من إيداع البدلات في الحسابات البنكية.

تحديث حساب المواطن

المحافظة على تحديث بيانات حساب المواطن تعمل على التأكيد على صحة بيانات المستفيدين لتقدير الدعم، وكل ذلك من خلال الدخول على موقع حساب المواطن الرسمي.