بوابة طاقات..100 وظيفة للرجال حاملي الثانوية العامة برواتب مجزية

وظائف للرجال عبر بوابة طاقات من شركة تحكم ساهر توظيف، حيث أعلنت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل (ساهر) عن توفير عدد 100 وظيفة شاغرة للرجال ممن حاملي شهادات الثانوية العامة وما يعادلها وذلك للتعيين في منطقتي الرياض والدمام برواتب مجزية، فيما أتاحت التقديم على الوظائف المتاحة عبر الموقع الإلكتروني لنظام ساهر.

شركة تحكم توظيف

هي شركة مملوكة حكومية، مكلفة بتحقيق أهداف الأمن والسلامة في البلاد من خلال نظام رقمي متطور وفقاً لأحدث التقنية، وتعني الشركة بالعمل في القطاعات التقنية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتشفير والسمات الحيوية وأنظمة السلامة المرورية، فيما خصصت خدمات إلكترونية تتم من خلال الموقع مثل الوظائف المتاحة التي عبر طاقات.

رابط التقديم على وظائف الشركة السعودية للتحكم التقني عبر طاقات

الوظائف المتاحة / (برواتب 5000 ريال سعودي)

عدد 50 وظيفة للرجال مدخل بيانات بمنطقة الرياض والتقديم عبر رابط بوابة طاقات .

عدد 50 وظيفة مدخل بيانات بمنطقة الدمام والتقديم عبر رابط طاقات الخاص بالدمام.

يأتي هذا ضمن الوظائف الحكومية والتي تضم الوظائف العسكرية التي يتم الإعلان عنها عبر بوابة أبشر توظيف وإعلان نتائج القبول منها رابط الاستعلام عن نتائج قبول وظائف الأمن البيئي 1441 جميع الرتب العسكرية.

شروط التقديم على وظائف الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل عبر طاقات

حددت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل شروط بسيطة جداً للعمل على الوظائف المتاحة على أن يكون المتقدم:-