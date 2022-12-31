بولو الصحراء يعود بحلة جديدة إلى العلا يناير المقبل 2023

تستضيف محافظة العلا بطولة” ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء” وذلك خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2023 بالتعاون مع نادي بولو سان، تروبيه، هارا دو جاسي الفرنسي، الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

أين تقام المنافسات

تقام منافسات البطولة على ملعب رملي مصمم خصيصا لهذه اللعبة،وسط الجبال، والمناظر الطبيعية، وذلك بمشاركة ثمانية فرق، يقودها مجموعة من أفضل لاعبي البولو في العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الهواة لهذه الرياضة من المملكة ومن مجتمع البولو في مختلف أنحاء العالم،وأكبر اللاعبين المحترفين.

قال رئيس قطاع تسويق وإدارة الوجهات السياحية بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، فيليب جونز: “متحمسون لنبدأ فعاليات العُلا الرياضية لعام 2023 ببطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، وذلك لأنها تقدم مشهداً رائداً للرياضة في المملكة والعالم”وتستضيف رموز عالم البولو في العلا مرة أخرى.

وأضاف: “بولو الصحراء من التجارب الفريدة من نوعها، وتبشر بثلاثة أيام من الرياضة رفيعة المستوى وسط أجواء حماسية تحركها خطوات الخيول الأنيقة.

بدوره أشار رئيس مجلس إدارة نادي بولو سان،تروبيه ،هارا دو جاسي إلى أن دورهم الرئيس في تنظيم البطولة الواعدة لهذا العام يأتي كجزء من تفعيل شراكتهم مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا وبداية تعاون طموح سيكبر مع مرور الوقت ليكون شراكة طويلة الأمد بينهما لرياضة البولو.

واستعدادنا لتحضير هذا الحدث بالشراكة مع أفضل المؤسسات المتخصصة في رياضة البولو في العالم لتحقيق طموحات العُلا في أن تصبح وجهة رائدة لرياضات الفروسية على مستوى المنطقة والعالم.”

ويمكن لمحبي اللعبة شراء تذاكرهم وحضور المباريات عبر الموقع الإلكتروني www.experiencealula.com.