بوليفارد الرياض سيتي.. يوضح طريقة حجز التذاكر وأسعارها وموعد الافتتاح

يعد البوليفارد أحد المشاريع الترفيهية التي تشرف على إقامتها الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تقع بمساحة 900 الف متر مكعب، في حطين، بالعاصمة الرياض، على طريق الأمير تركي الأول، وهي أكبر المناطق ضمن فعاليات موسم الرياض 2021-2022 الذي عاد بحيوية وتجدد بعد التوقف العام الماضي لظروف فيروس كورونا، وتميز موسم الرياض الحالي بفعالياته وأنشطته الترفيهية المناسبة لكل الأعمار بالتالي يكون مقصد لمئات الآلاف من العوائل السعودية.

ولكل فعالية في البوليفارد قسم خاص بالنسبة لحجز التذاكر لها عن طريق موقع موسم الرياض الرسمي، حيث سيكون أمام الجمهور ميزة طلب تذاكرهم لدخول البوليفارد بشكل إلكتروني مع ضرورة معرفة شروط التذكرة وما تستدعيه من التزامات تنظيمية تكون معلنة اثناء الحجز على الموقع المذكور، لذلك، سنذهب معكم الى حجز التذاكر بأسهل طريقة يمكنكم إتباعها.

متى موعد افتتاح بوليفارد سيتي

انطلقت بوليفارد في 01 نوفمبر 2021 وتستمر حتى 01 أبريل 2022، وهو موعد انتهاء إقامة الفعاليات لهذا الموسم.

يتم افتتاح بوليفارد لاستقبال الجمهور مع دخول الساعة 05 مساءً إلى الساعة 02 صباحاً.

يتألف بوليفارد سيتي من 7 مناطق جذب ثانوية ترعى نشاطات المهرجانات والعروض ودور السينما، والمطاعم، وأماكن التسوق، كما تتميز بمنطقة النافورة المزودة بمرافق إضاءات بالوان زاهية هي مقصد للسياح الأجانب والمواطنين.

أسعار تذاكر بوليفارد سيتي

إن دخول بوليفارد يتطلب شراء تذكرة والتي سعرها محدد بـ “55 ريال” للتذكرة الواحدة، بخلاف ذلك مسموح دخول الأطفال مجاناً لمن هم تحت سن 12 سنة. كما ان يوم الاثنين هو يوم دخول مجاني للجميع.

بعد أن تم تبيان أسعار تذاكر بوليفارد سيتي والتي عرفتها في هذا المقال، يمكنك الآن بدء حجز التذكرة بحد أقصى 5 تذاكر للفرد، والخطوات التالية تبين بوضوح طريقة طلب التذاكر إما عبر موقع تكت مكس او موقع موسم الرياض الإلكتروني.

طريقة حجز تذاكر بوليفارد سيتي