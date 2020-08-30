بيانات منصة مدرستي من توكلنا “tawakkalna sdaia gov sa”

يمكنكم الآن الحصول على بيانات منصة مدرستي من توكلنا ويب http tawakkalna sdaia gov sa account login وفي ظل وجود فيروس كورونا المتفشي أصبح التعليم عائق في انتشار الوباء، أصبح التعليم عن بعد من أفضل طرق التعليم، لحماية الطلاب من نقل العدوى بالأمراض والفيروسات، لذا ما عليك إلا أن تسرع إلى موقع توكلنا tawakkalna وتقوم بتفعيل البيانات الخاصة بك على منصة مدرستي ستتناول كل ما تود معرفته حول كيفية تسجيل بياناتك الخاصة بمنصة مدرستي من خلال موقع توكلنا tawakkalna وأعلنت وزارة التعليم بالسعودية عن توافر تسجيل دخول بيانات الطالب من خلال تطبيق توكلنا، فإن كان لديك أي مشكلة في التسجيل لمنصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا، فما عليك إلا التواصل مع الدعم الفني للمنصة عبر موقع مدرستي الرسمي.

منصة مدرستي

أعلنت وزارة التعليم بالسعودية عن توافر كافة سبل التعليم، والأدوات للتعليم عن بعد من خلال منصة مدرستى لعدم توقف العملية التعليمية عن الدراسة، والتعلم، حيث أكدت الوزارة أن السبع أسابيع الأول من الدراسة يتم تعليم كافة الطلاب عن بعد، بسبب تفشي الأوبئة، والفيروسات، كما ويوجد من خلال منصة مدرستي كل المعلومات التي تفيد الطلبة، والأولياء، والمدرسين، وكل كادر التعليم.

لماذا لا تظهر منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا

يعاني كثيرًا من المستخدمين من دخول التطبيق، والبحث عن المنصة، فلا تظهر المنصة عبر التطبيق، ويرجع هذا لسبب عدم تحديث التطبيق في توكلنا، أو وجود مشكلة في وسيلة الإتصال، فعليك حذف التطبيق من الهاتف تمامًا ثم تحميل التطبيق مرة أخرى، وقتها يتم حل مشكلتك.

تحديث تطبيق توكلنا

قم بفتح المتجر من قائمة التطبيقات الموجودة لديك في الهاتف.

قم بعمل بالدخول على قائمة الخيارات، وبعد ذلك قم بالدخول على التطبيقات، والألعاب.

قم بالبحث على تطبيق توكلنا الإلكتروني.

ثم اختيار تحديث التطبيق والانتظار حتى إتمام عملية التحديث.

مبارك عليكم تحديث تطبيق توكلنا tawakkalna للحصول على بيانات دخول منصة مدرستي للتعليم عن بعد.

تحديث tawakkalna

قم بفتح المتجر من قائمة التطبيقات الموجودة لديك في الهاتف.

ادخل على قائمة التحديث من الجزء السفلي من المتجر.

ابحث عن تطبيق توكلنا وعليك الدخول على زر التحديث.

تفعيل منصة مدرستي عبر توكلنا

لمتابعة عملية التعليم من المملكة العربية السعودية، ما عليك إلا تفعيل منصة مدرستي وذلك عن طريق الخطوات التالية

يقوم بالذهاب إلى موقع توكلنا الرسمي.

والذهاب إلى خانة البحث.

وكتابة جملة منصة مدرستي ومن ثم يتم كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب، أو الطالبة، وكل البيانات الخاصة بمنصة مدرستي.

يتم تلقائيًا دخول المستخدم إلى المنصة.

يقوم المستخدم بالدخول على التسجيل الخاص لمايكروسوفت أوفيس.

وعليك بتفعيل النظام الخاص بالمطابقة الثنائية، والدخول على كلمة تسجيل.

للحصول على بيانات الدخول على #منصة_مدرستي (اسم المستخدم) للطالب والطالبة، والمعلم والمعلمة، وقائد المدرسة، والمشرف التربوي؛ يرجى الدخول على موقع توكلنا واتباع الخطوات التالية:https://t.co/hnWJLYDNOh pic.twitter.com/CIPh6Xxzwz — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) August 26, 2020

الدعم الفني للمنصة

عند التعرض لأي مشكلة في تسجيل الدخول بالمنصة، أو عند أستخدام أي أداة من أدوات المنصة، فلا تقلق فقد تم توافر الدعم الفني لمنصة مدرستي عند التعرض لأي مشكلة، فعليك التواصل مع فريق الدعم الفني للمنصة.

الآن.. وعبر #تطبيق_توكلنا تقدر تحصل على بيانات تسجيلك في #منصة_مدرستي 🏫🇸🇦 بكل سهولة! الخدمة متاحة لجوالات الأندرويد (جوجل، هواوي) 📱

.. وقريبًا لأجهزة iOS حمّل التطبيق من هنا 👇🏻 جوجل بلاي:

https://t.co/1SChSjAE4E

متجر هواوي:https://t.co/3q0Acs5Hi8 pic.twitter.com/LZqJUAepQV — تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp) August 27, 2020

وفي نهاية المقال قد تحدثنا عن كل ما يخص كيفية تفعيل بيانات منصة مدرستي عبر موقع توكلنا tawakkalna وعند وجود أي مشكلة في عدم ظهور منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا سواء في هواتف الاندرويد أو هواتف الأيفون، وطريقة تفعيل بيانات المنصة بخطوات بسيطة عليك إتباعها، حيث أصبح التعليم هو الهم الشاغل لكل أولياء الأمور، فقد توفر منصة مدرستي سبل التعليم المختلفة، ولكن عليك معرفة كيفية تفعيل بيانات منصة مدرستي عبر موقع توكلنا الإلكتروني.