بيان جديد للشؤون الإسلامية بالسعودية بشأن عودة صلاة الجماعة في المساجد

في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها السعودية لمواجهة آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، أكدت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة، أن رفع الإيقاف عن صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد، لن يتم إلا بعد التأكد من توافر الضمانات اللازمة لحماية الناس وسلامتهم من هذا الفيروس الجديد.

المحافظة على حياة الناس وسلامتهم أولوية مطلقة

ووفقًا لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية”واس”، فإن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، قالت في بيان لها اليوم السبت، إن المحافظة على حياة الناس وسلامتهم أولوية مطلقة حثنا عليها الإسلام الحنيف، لافتةً إلى أن إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لكل الفروض بالمساجد من أجل الحرص على حياة الناس وسلامتهم من أي أذى أو ضرر قد يتعرضون له بسبب الاختلاط، حيث يعد مؤقتًا على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

حريصون على رفع الإيقاف المؤقت عن صلاة الجماعة

من جانبه يقول الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إننا حريصون على رفع الإيقاف المؤقت عن صلاة الجمعة والجماعة في جميع فروض الصلاة داخل المساجد، متمنيًا أن يحدث ذلك في وقت قريب بعد زوال حدة تفشي هذا الوباء، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية”واس”.

وعن وقت عودة الصلوات بالمساجد مرة ثانية، أوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن هذا الأمر خاضع بشكل تام لتوجيهات الملك، وتقييم الجهات الصحية المعنية بذلك ولرأي هيئة كبار العلماء، وذلك بعد التأكد من توافر جميع الاشتراطات اللازمة والإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة البشر.