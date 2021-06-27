بيان من الأحوال المدنية حول تجديد الهوية الوطنية وربطها بتلقي لقاح كورونا

أصدرت وزارة الداخلية والأحوال المدنية بياناً منذ قليل حول تجديد بطاقة الهوية الوطنية ومدى علاقة ذلك بتلقي لقاح فيروس كورونا جرعة واحدة كانت أو جرعتين، وأشار البيان إلى أنه يمكن للمواطنين والمواطنات تجديد الهوية الوطنية وذلك خلال 180 يوم قبيل انتها صلاحيتها.

تجديد الهوية الوطنية وربطها بتلقي لقاح كورونا

وذلك لضمان عدم تعطل مصالحهم وتفادي أي غرامات مالية، وفي حال انتهاء الهوية الوطنية دون تجديد فسوف يتم احتساب 100 ريال من تاريخ انتهائها، ويلزم للتجديد ضرورة حجز ميعاد إلكتروني ثم مراجعة المكتب.

وأشارت الأحوال المدنية إلى أنه لا يلزم لتجديد الهوية الوطنية تلقي لقاح فيروس كورونا، فاللقاحليس شرطاً لإنهاء عملية التجديد، وأضافت أنه في حال حجز موعد في نفس يوم الإنتهاء ومراجعة المكتب في نفساليوم، فلا يتم في هذه الحالة فرض أي غرامات مالية.

أما فيما يخص إصدار بطاقة الهوية الوطنية الجديدة، وولم يكن المواطن أو المواطنة قد أصدرها حال تبقي مدة تجاوزت المدة المحددة نظاماً بالبطاقة القديمة، فإنه في هذه الحالة لا يلزمة التجديد إلا بالفترة التي يحق له التجديد بها، وهي قبل انتهاءها بمائة وثمانين يوما.

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