تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة أو الجواز أو التأشيرة عبر بوابة ابشر الإلكترونية

تعتبر التأشيرة الخاصة بالسفر من لأشياء الهامة التي يهتم بها المسافرين الذين يبحثون عن العمل في الدول المختلفة، والتي من ضمنها التأشيرات التي يتم البحث عنها بكثرة هي تأشيرة الذهاب والعودة للمقيمين والعاملين بالمملكة العربية السعودية، وللحصول على التأشيرة والاستعلام عنها هناك عدة خطوات يجب إتباعها التي سنقوم بعرضها عليكم في هذا المقال.

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة

هيئة الجوازات السعودية أطلقت خدمة إلكترونية جديدة تمكن المقيم في الأراضي السعودية من الاستعلام عن التأشيرة ومدة الإقامة بكل سهولة ويسر وذلك بدون الحاجة للذهاب للجهات المعنية، حيث تمكن هذه الخدمة من الجديدة التقديم على طلب فيزا وتأشيرة ذهاب وعودة وذلك بحد أدنى 3 شهور، ويمكن أن تزيد المدة بحسب حاجة المقدم المقيم بالأراضي السعودية.

رابط الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة

جاءت هذه الخدمة الجديدة للتسهيل على العاملين والمقيمين بالمملكة للاستعلام بكل سهولة ويسر، دون الحاجة لتضيع الوقت والجهد الذي من الممكن أن يبذل في سبيل الاستعلام والحصول على التأشيرة، ويمكن من خلال موقع مقيم الإلكتروني التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية الاستعلام عن تأشيرة الذهاب والعودة، وذلك باستخدام رقم الإقامة أو برقم الحدود أو برقم جواز السفر، كل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول على بوابة ابشر وتسجيل البيانات المطلوبة من المستعلم من رقم الجواز والاسم وغيرها من البيانات المطلوبة، وبعد التأكد من تسجيل كافة البيانات والانتهاء يتم طباعة استمارة التقديم وسداد رسوم التأشيرة.