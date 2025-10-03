تبكير موعد نزول حساب المواطن الدفعة 95 لشهر أكتوبر 2025

مع اقتراب موعد صرف الدفعة 95 من حساب المواطن لشهر أكتوبر 2025، يترقب المستفيدون إيداع الدعم في حساباتهم البنكية، خاصة بعد إعلان نتائج الأهلية مؤخرًا وإمكانية الاستعلام عنها عبر البوابة الإلكترونية.

كم تبقى على حساب المواطن

وبحسب ما أوضحه البرنامج فإن صرف الدعم سيكون يوم الخميس 9 أكتوبر 2025 بدلاً من يوم الجمعة 10 أكتوبر نظرًا لموافقته عطلة رسمية، وحتى الآن لم يتم إيداع مبالغ الدعم لكن في حال كان المستفيد مستحقًا فسيصله الدعم في التاريخ المحدد، مع إمكانية معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم التقديرية المتاحة على الموقع الرسمي للبرنامج.

وعليكم السلام،لم تصدر مبالغ دفعة شهر "اكتوبر" حتى الآن وفي حال كنت مستحق سيشملك الدعم بتاريخ "9 اكتوبر"، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦https://t.co/XGVelVLg1z⁩، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) September 26, 2025

نتائج أهلية حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة 95 لشهر أكتوبر 2025، حيث يمكن للمستفيدين الدخول إلى حساباتهم عبر التطبيق أو البوابة الإلكترونية للتحقق من حالة الأهلية، وفي حال ظهور نتيجة “غير مؤهل” يمكن الاطلاع على تفاصيل السبب من خلال أيقونة دراسة الأهلية داخل الحساب ويتيح البرنامج للمستفيد فرصة تقديم اعتراض خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ صدور النتيجة، وذلك بعد تحديث البيانات المطلوبة بما يتوافق مع سبب عدم الأهلية لضمان إعادة دراسة الطلب من جديد.