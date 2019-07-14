تجديد رخصة القيادة السعودية.. أبشر للخدمات الإلكترونية برابطه الجديدُ

تقدم وزارة الداخلية السعودي العديد من الخدمات منها خدمة تجديد الرخصة إلكترونياً للسعوديين والمغتربين من خلال موقع أبشر للجوازات وقبل خطوات تجديد الرخصة يجب التأكد من بعض الأمور وهي سداد المخالفات المرورية إن وجدت؛ تسديد رسوم التجديد وهناك بعض الشروط الأخرى.

شروط تجديد رخصة القيادة السعودية

أن يكون صاحب الرخصة على قيد الحياة.

تجاوز الفحص الطبي.

يجب أن تكون نتيجة الفحص لائق عقلياً.

أن يكون نتيجة الفحص لائق جسدياً.

أن يتجاوز فجص النظر.

بالإضافة لشروط تسديد المخالفات المرورية.

وتسديد رسوم التجديد.

خطوات تجديد رخصة القيادة في السعودية

الدخول على رابط موقع أبشر ( ملحوظة تم نقل موقع أبشر إلى رابط جديد).

رابط موقع أبشر الجديد.

بعد الدخول إلى موقع وزارة الداخلية السعودي قم بالدخول من خلال حسابك على أبشر.

وإن لم تكن مسجل من قبل فقم بالضغط على تسجيل جديد.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة من رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة للمغتربين,

قم بكتابة الاسم بحروف واضحة.

تاريخ الميلاد من خلال اختيار اليوم والشهر والسنه بواسطة القائمة المنسدلة.

قم بكتابة هاتفك الجوال.

بعد الضغط على سجل انتظر رسالة الرقم السري المؤقت.

بعد الدخول على الموقع تستطيع تغير الرقم السري.

بعد إتمام الخطوات السابق ذكرها تستطيع حجز موعد لفحص السيارة وتجديد الرخصة إلكترونياً بعد أن تتأكد من كافة شروط تجديد الرخصة السابق ذكرها، يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال أبشر وكذلك الاستعلام عن موعد تجديد الرخصة للمقيمين والمغتربين على حد سواء.