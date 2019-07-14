تحديث أسعار البنزين في السعودية وقيمة الزيادة في سعر اللتر بالسوق المحلية

أعلنت أرامكو تحريك أو تحديد أسعار البنزين في السعودية للربع الثالث من العام 2019، وتم نشر سعر لتر البنزين الجديد للمستخدم المحلي في المملكة العربية السعودية، وأوضحت شركة أرامكو أن تعديل الأسعار يأتي في ضوء تحقيق خطط الإصلاح الاقتصادي التي تنشدها الحكومة السعودية، لتحقيق المزيد من التنمية وإصلاح الميزان الاقتصادي، وتضمنت تعديلات الأسعار زيادة في سعر لتر بنزين 91 أوكتين، وسعر لتر 95 أوكتين.

المملكة العربية السعودية كانت قد أعلنت عن بعض خططها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية، عبر اتخاذها خطوات جادة نحو الإصلاح الاقتصادي والعمل على تقديم الدعم لمستحقيه، وبالفعل بدأت المملكة في تطبيق تلك الإصلاحات منذ مطلع عام 2018، مع تطبيق زيادة أسعار الطارقة والمحروقات والمياه في ذلك الوقت، واليم تم الإعلان عن تحديث أسعار البنين في المملكة وتحديد موعد تطبيقها والعمل بها ضمن خطط الإصلاحات المنشودة.

موعد تطبيق تحديث أسعار البنزين

يبدأ العمل بالزيادة المقررة في سعر لتر البنزين من اليوم الأحد 14 يوليو 2019، وتم التنويه عن حدود تحديث أسعار البنزين في السعودية، والتي شهدت ارتفاع سعر لتر بنزين 91 أوكتان نت 1.44 ريال إلى 1.53 ريال، وفيما يخص زيادة سعر لتر بنزين 95 أوكتان، فقد ارتفع من 2.10 ريال إلى 2.18 ريال، تعديل الأسعار لم تتناول أي نوع أخر من مشتقات البترول وسنترقب خلال الساعات المقبلة ما يستجد من قرارات اقتصادية من شأنها العمل على دفع برامج التنمية والإصلاح نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.