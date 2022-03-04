تحديث أسعار تذاكر ملاهي ونترلاند في موسم الرياض

نرصد متغيرات أسعار تذاكر ونترلاند ضمن موسم الرياض 2022 يعتبر ونترلاند أكبر مدينة ملاهي متنقلة تنطلق في المملكة العربية السعودية ويأتي موسمها هذا العام بأجواء ونترلاند لندن بكثير من الألعاب المميزة لجميع الأعمار لذلك دعونا نتعرف على أسعار التذاكر فيها من النقاط التالية.

أسعار جميع تذاكر ونترلاند

تختلف أسعار تذاكر ونترلاند وفقاً للأيام التي يخطط الجمهور لزيارتها خلالها، وايضا فإن تذاكر ونترلاند لفترة الظهر التي يتم طبها من الكشكات هي غير صالحة للدخول خلال الفترة المسائية.

اعتمدت هيئة الترفيه السعودية أسعار تذاكر ونترلاند وفق التسعيرة الجديدة بأن تكون 55 ريال سعر التذكرة الواحدة وذلك لأيام الأحد، والاثنين، الثلاثاء، والأربعاء.

يزداد سعر تذاكر الدخول الخاصة بموسم ونترلاند في عطل نهاية الأسبوع وهي يوم الخميس والجمعة والسبت، فتحدد تعرفة التذاكر في الأيام المذكورة بقيمة 110 ريال.

مع التنويه الى السماح بالدخول مجاناً لفئات الأطفال 12 سنة وما تحت.

يحصل ذوي الإعاقة على دخول مجاني للملاهي من خلال اصدار بطاقة أقدر، ولكن يتطلب من المرافق شراء تذكرة دخول.

موعد افتتاح ونترلاند الرياض 2021- 2022