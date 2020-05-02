تحديث بيانات حساب المواطن.. رابط وخطوات

تحديث بيانات حساب المواطن من الموضوعات التي يكثر البحث عنها في المملكة العربية السعودية، خلال هذه الفترة، تجنبًا لوقف الدعم الذي تُوفره وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالممكلة لأصحاب الدخل المنخفض والأسر الأكثر احتياجًا، إذ يستفيد من هذا البرنامج آلاف المواطنين.

ويعد هذا الحساب، أحد برامج الدعم التي تهدف إلى مساعدة المواطنين السعوديين على توفير متطلبات الحياة في ظل الأزمة العالمية التي تأثرت بها الممكلة، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) والذي ارتفعت معه نسبة البطالة في جميع أنحاء العالم.

تحديث بيانات حساب المواطن

وتجري عملية تحديث بيانات حساب المواطن برقم الهوية، وينشر موقع “كلمة” طريقة تحديث هذه البيانات من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل على موقع الحساب (من هنـا).

سجل الدخول برقم الهوية.

ادخل على استعلام.

ادخل على تحديث البيانات.

اكتب وعدل البيانات الخاصة بالحساب.

اضغط إرسال.

5 شروط

ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن حدد عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفر في أي مواطن حتى يستطيع التسجيل، إذ جاءت على النحو التالي:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

لا يحق التسجيل للزوجة والأبناء غير السعوديين.

المستفيد لا بد أن يكون من دائمي الإقامة في السعودية.

لا يكون المستفيد من المقيمين في السجون أو دور الإيواء.

تطابق وصحة البيانات.

وغرد كثيرٌ من السعوديين خلال الساعات الماضية، عبر هاشتاج “#حساب_المواطن”، مطالبين بإلغاء شرط الاستقلالية، والانضام إلى هذا البرنامج من أجل دعمهم، خصوصًا أن منهم كثير بلا عمل أو مصدر دخل.