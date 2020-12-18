تحديث بيانات حساب المواطن 2021 برقم الهوية رابط تسجيل دخول المواطن

تحديث بيانات حساب المواطن تتم من خلال الدقة في إضافة البيانات التي تم تغيرها بسبب تغير في راتب الوظيفة أو الانتقال إلى منزل جديد، لم يتغير رابط دخول حساب المواطن حتى بعد إيقاف استقبال التسجيل إلى إشعار آخر وقد دعا حساب المواطن إلى ضرورة تحديث البيانات الشخصية من خلال تسجيل الدخول على الحسابات الشخصية وتحديث كافة البيانات والتي تتضمن على رقم الهوية، كما أوضح البرنامج فيما سبق آلية استحقاق الأهلية والتي بموجبها يتم الدفع للمسجلين بدفعات شهرية منتظمة منذ عدة أشهر ، كما أوضح آلية أعتراض على دفعات حساب المواطن.

تحديث بيانات حساب المواطن

من خلال بوابة حساب المواطن يمكنكم الدخول إلى حسابتكم والتأكد من تحديث البيانات قبل انتهاء العام الحالي وإرفاق كافة المستندات التي تثبت صحة التحديث وهي أي تغيير طرأ على بيانات الدخل الشهري ، أي جديد طرأ على العنوان المسجل، إرفاق مستندات استقلالية المسكن .

خطوات تحديث الحساب