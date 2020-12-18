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تحديث بيانات حساب المواطن 2021 برقم الهوية رابط تسجيل دخول المواطن

بواسطة رشا
تحديث برنامج حساب المواطن

تحديث بيانات حساب المواطن تتم من خلال الدقة في إضافة البيانات التي تم تغيرها بسبب تغير في راتب الوظيفة أو الانتقال إلى منزل جديد، لم يتغير رابط دخول حساب المواطن حتى بعد إيقاف استقبال التسجيل إلى إشعار آخر وقد دعا حساب المواطن إلى ضرورة تحديث البيانات الشخصية من خلال تسجيل الدخول على الحسابات الشخصية وتحديث كافة البيانات والتي تتضمن على رقم الهوية، كما  أوضح البرنامج فيما سبق آلية استحقاق الأهلية والتي بموجبها يتم الدفع للمسجلين بدفعات شهرية منتظمة منذ عدة أشهر ، كما أوضح آلية أعتراض على دفعات حساب المواطن.

1 تحديث بيانات حساب المواطن
2 خطوات تحديث الحساب

 تحديث بيانات حساب المواطن

من خلال بوابة حساب المواطن يمكنكم الدخول إلى حسابتكم والتأكد من تحديث البيانات قبل انتهاء العام الحالي وإرفاق كافة المستندات التي تثبت صحة التحديث وهي أي تغيير طرأ على بيانات الدخل الشهري ، أي جديد طرأ على العنوان المسجل، إرفاق مستندات استقلالية المسكن .

خطوات تحديث الحساب

  • يشتمل التحديث على التأكيد على رقم الهوية الوطنية وإرفاق صورة منها في البيانات المحدثة.
  • الراتب الشهري والذي يتوافق مع شروط برنامج حساب المواطن ورفع ما يفيد بصحة البيانات.
  • العنوان وهنا يتم التأكيد على عنوان المسكن إن تغير  العنوان الذي سبق وتم التسجيل به.
  • التأكد من رقم الجوال المسجل بأنه لآزال هو الرقم المستخدم.
  • عدد التابعين للحساب وهنا يجب فصل الأبناء من أتم ثمانية عشر عاماً والتأكيد من خلال الأوراق الثبوتية باستقلالية المسكن.
  • إضافة رقم الآيبان الشخصي .
  • رفع مستندات الاستقلالية والتي يجب أن تكون موثقة من موقع إيجار.
  • يتم التوثيق من خلال ثبوت الاستقلالية بموجب صك ملكية العقار أو عقد إيجار موثق.

تحديث بيانات حساب المواطن

رشا
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