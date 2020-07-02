طريقة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي من وزارة الموارد البشرية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن قيامها بحملة للبحث في بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي ولذلك دعتهم إلى ضرورة زيارة البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية من أجل تحديث البيانات، وأصبحت خدمة تحديث البيانات الآن لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي تتم من خلال الإنترنت بدون الحاجة إلى زيارة فروع الوزارة كما أنها وضحت خطوات تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي بالتفصيل.

وعملت الوزارة على التنويه لضرورة تحديث البيانات من أجل رفع كفاءة الخدمات التي تقدم إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبالتالي تسهيل فرص التواصل مع المستفيدين، وفتح قنوات جديدة بين المستفيدين وبين الوزارة، كما أن الوزارة أكدت على أنها تقوم بين الحين والآخر بتطوير الآليات المستخدمة في برامج الدعم لكافة المستفيدين، ووضحت الوزارة أيضًا أن هذه الحملة من أهم أهدافها تخفيف آثار الفيروس المستجد على المواطنين المستفيدين.

ويمكن تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال الملف الشخصي في موقع وزارة الموارد البشرية، ثم النقر على تحديث البيانات بعد إدخال كافة البيانات المتعلقة بالمستفيد، وهنا سيكون لزامًا على كافة المستفيدين مراجعة البيانات وفق المستجدات وتحديث أي بيانات جديدة تطرأ على المستفيدين، ثم بعد ذلك سنقوم بالنقر على تبويب إرسال الطلب عقب إدخال كافة البيانات الجديدة.

ويذكر أن الضمان الاجتماعي أو راتب الضمان الاجتماعي يعتبر واحد من أهم برامج التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة للعديد من المواطنين، وذلك وفق مجموعة من الضوابط والشروط ليصل الدعم إلى مستحقيه من أبناء المملكة من ذوي الدخل المحدود، والأرامل والمطلقات وأصحاب العجز أيضًا.