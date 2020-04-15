الآن بادر وحدث بياناتك قبل إيقاف الدعم.. إليك خطوات تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1441

دعا البرنامج السعودي حساب المواطن، جميع المستفيدين من الدعم، إجراء تحديث على بياناتهم وذلك حتى يستمر صرف المبالغ المخصصة لهم من الدعم، وكان البرنامج قد قام في يوم 9 أبريل الماضي بإجراء تغيير على ضوابط الحصول على الدعم، حيث من إيقاف التسجيل لفترة مؤقته، وتم إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلاليتهم، وأعلن برنامج المواطن أن آخر موعد لتقديم الأوراق المطلوبة لإثبات الاستقلالية هو 10-6-2020.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج حساب المواطن أودع في دفعة شهر أبريل، والتي تم صرفها يوم الخميس 9 أبريل، مبلغ 2.3 مليار ريال للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، والذي وصل عددهم في هذه الدفعة قرابة 12.5 مليون مستفيد وتابع، وبذلك يكون البرنامج قد صرف منذ انطلاقته مبلغ 71 مليار ريال، و 463 مليون ريال كأثر رجعي لمستحقي الدعم، وذلك حسبما أعلن المتحدث الرسمي باسم البرنامج.

خطوات تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1441

يتم تحديث بيانات المستفيدين عبر الولوج إلى البوابة الإلكترونية، ونتعرف سوياً الآن على رابط وطريقة تحديث البيانات:

فتح البوابة الإلكترونية لحساب المواطن. اضغط على أيقونة «تفاصيل» ثم اختر «تحديث البيانات». أكمل الخطوات بعد أن تضغط على أيقونة «التالي». قم بملئ جميع البيانات المطلوبة، من (المعلومات الشخصية، العنوان، معلومات التابعين، معلومات الدخل الشهري، بيانات الحسابات البنكية). الآن اضغط على اتعهد بصحة البيانات، ثم انقر على حفظ، واخيراً اضغط على إرسال.

البيانات المطلوبة لإثبات الاستقلالية في حساب المواطن

يجب إرفاق وثائق لإثبات حالة الاستقلالية في المسكن، وإلا سوف تتأثر حالة الأهلية والاستحقاق في البرنامج، وتحديث حساب المواطن يجب أن يكون في موعد أقصاه تاريخ 10 يونيو 2020، أما عن صرف الدفعة القادمة فأضوح البرنامج أنه في حال كان المستفيد مؤهلاً للحصول على الدعم فسوف يتم صرف مبلغ الدفعة له، وعن والوثائق المطلوبة من أجل إثبات الاستقلالية فهي: