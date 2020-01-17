تحديث حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية برقم الهوية

خطوات تحديث حساب المواطن برقم الهوية من خلال الدخول على حساب المستخدم، عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، قبل حلول يوم 25 يناير 2020، بعد دعوة المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني للمستفيدين بضرورة تحديث بياناتهم بشكل عام، والتي يندرج تحتها البيانات العامة وبيانات التابعين والدخل الشهري، وأي تغييرات طرأت على حالة المستفيد، ورفع المستندات الجديدة أو الأحدث التي تؤكد وتوثق صحة المدخلات، قبل أن يكوم البرنامج بفحصها ضمن نتائج الأهلية والتأكد منها عبر الجهات المعنية بذلك.







طريقة تحديث حساب المواطن وكيفية رفع المستندات الجديدة على حساب المستخدم، سيكون ذلك من خلال تسجيل الدخول على موقع حسب المواطن الرسمي، ثم بوابة الخدمات واتباع التعليمات المبينة أدناة، واستكمال رفع المرفقات وهي عملية قد تكون دورية، ومن العمليات التي يجب مراعاتها في حالة حدوث تعديل على بيانات المستفيد، غير أن هذه الدعوة خرجت عن المتحدث الرسمي لإنهاء عملية التحديث قبل الخامس والعشرون من يناير.

خطوات تحديث حساب المواطن







تتلخص خطوات تحديث حساب المواطن في اتباع ما هو مبين أدناة.

الدخول على رابط البوابة الإلكترونية حساب المواطن.

الدخول برقم الهوية على تفاصيل حساب المستخدم

الدخول على المرفقات ثم التأكد من صحة المعلومات ورفعات المستندات الأحدث.

قائمة البيانات التي يجب مراعاة تحديثها تشمل:

البيانات العامة

بيانات التابعين

بيانات الدخل

بيانات العنوان.

بيانات الحساب البنكي

بيانات العقار.

إدارة المرفقات ثم المراجعة.







عملية تحديث البيانات يهدف منها إيصال الدعم للمستحقين، والتأكد من صحة البيانات