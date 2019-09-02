إجازة اليوم الوطني السعودي 1441
موعد إجازة العيد الوطني السعودي 1441
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تحديد مؤكد إجازة اليوم الوطني السعودي 89 تصل لـ 5 أيام  للطلاب والموظفين

تحديد مؤكد إجازة اليوم الوطني السعودي 89

بواسطة عبد الله جمعة 0

أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن تحديد إجازة اليوم الوطني السعودي 89 تصل لـ 5 أيام  للطلاب والموظفين، ومن وقتها يبحث المواطنون في المملكة العربية السعودية عن أيام إجازة العيد الوطني السعودي حيث ينتظرونه  كل عام ويستعدون لإقامة احتفالات اليوم الوطني في كل أرجاء المملكة في إطار عادات وتقاليد الشعب السعودي من وقت تحديد هذا اليوم ضمن تأسيس المملكة  وبنائها على يد الملك عبد العزيز آل سعود، وتحدد إجازة رسمية لكافة الموظفين في الدولة، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، لا يتسائلون هذه الأيام عن  إجازة اليوم الوطني السعودي 89 وهو ما نستعرضه في هذا المقال خلال السطور القادمة، بمظاهر الاحتفال الذي تشتهر بها المملكة.



تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني كل عام  في إطار مناسبة توحيد المملكة العربية السعودية، وإصدار الملك عبد العزيز مرسوماً ملكياً في هذا الشأن بعام 1932، في يوم الثالث والعشرين من سبتمبر، ومن وقتها تحتفل المملكة سنويًا بكافة مدنها في هذا التوقيت ويكون إجازة رسمية.

إجازة اليوم الوطني السعودي 1441
موعد إجازة العيد الوطني السعودي 1441


أيام إجازة العيد الوطني السعودي1441

حدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية، أيام إجازة العيد الوطني السعودي  1441 لتكون حوالي 5 أيام لتكون أطول من العام الماضي، مما زاد فرح المواطنين السعوديين حيث تبدأ الإجازة من يوم الخميس بتاريخ 19 سبتمبر 2019 – 20 محرم 1441 هـ , وتمتد إلى تاريخ يوم الإثنين 23 سبتمبر 2019 – 24 محرم 1441 هـ , ويعود الطلاب والمواظفين إلى  العمل والمدراس عقبها في يوم الثلاثاء 25-1-1441 الموافق لـ 24-9-2019



احتفالات مدن المملكة باليوم الوطني السعودي

تبدأ مراسم احتفال المملكة العربية السعودية باليوم الوطنى  في مختلف مدنها من خلال  تزيين الشوارع والمحلات التجارية الكبرى والمطاعم فضلاً عن توفيرها المزيد من الخصومات والعروض الخاصة، وتنظم الجامعات والمدارس احتفالات وفعاليات ممتعة

بالإضافة إلى  المهرجات الكبيرة في الحدائق العامة والشوارع الرئيسية بالمملكة، و يتجول الشباب ويتبادلون الأناشيد الوطنية في هذا اليوم احتفالاً بالعيد الوطنى السعودي.

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عبد الله جمعة

    معد بقناة المجد الإخبارية، مواليد 1993، باحث في مرحلة الماجستير تخصص علاقات عامة، حاصل علي بكالوريوس إعلام من جامعة الأزهر، من هواياتي المفضة القراءة والإلقاء وبالطبع الكتابة.

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