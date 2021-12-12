تحديد موعد صلاة الاستسقاء في ينبع غدا الإثنين 9-5-1443.. تعرف على أماكن الجوامع والمصليات

تُقام صلاة الاستسقاء في كل المدن السعودية صباح غدا الإثنين التاسع من جمادى الأولى الموافق يوم 13 ديسمبر 2021، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد صلاة الاستسقاء في مدينة ينبع الاثنين، كما نستعرض معكم الأماكن والجوامع التي تستقبل المصلين كما أعلنت عنها وزارة الشؤون الإسلامية، هذا وقد دعا جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى إقامة صلاة الاستسقاء عملا بسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام طلبا لنزول الغيث.

موعد صلاة الاستسقاء في ينبع وأماكن الجوامع والمصليات