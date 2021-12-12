تحديد موعد صلاة الاستسقاء في ينبع غدا الإثنين 9-5-1443.. تعرف على أماكن الجوامع والمصليات

بواسطة محمود عطا الله
صلاة الاستسقاء ينبع صلاة الاستسقاء ينبع

تُقام صلاة الاستسقاء في كل المدن السعودية صباح غدا الإثنين التاسع من جمادى الأولى الموافق يوم 13 ديسمبر 2021، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد صلاة الاستسقاء في مدينة ينبع الاثنين، كما نستعرض معكم الأماكن والجوامع التي تستقبل المصلين كما أعلنت عنها وزارة الشؤون الإسلامية، هذا وقد دعا جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى إقامة صلاة الاستسقاء عملا بسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام طلبا لنزول الغيث.

موعد صلاة الاستسقاء في ينبع وأماكن الجوامع والمصليات

  • صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة عن سيدنا محمد، وقد صلاها عليه أفضل الصلاة والسلام إماما بالناس.
  • تُصلى صلاة الاستسقاء ركعتين مثل صلاة العيد، ولها خطبة ودعاء يطلب فيه المصلين الرحمة والمغفرة من الله عز وجل.
  • يستحب الإكثار من الصدقات والأعمال الصالحة والأذكار خلال وقبل وبعد وقت الصلاة.
  • موعد صلاة الاستسقاء في ينبع صباح الإثنين عند الساعة 7.17.
  • اللهم تقبل.

جوامع صلاة الاستسقاء في ينبع

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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