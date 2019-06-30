تحذير الأرصاد: سحب وأمطار رعدية حتى الثامنة مساء على هذه المناطق

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019، من هطول أمطار رعدية يصاحبها رياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, التي تشمل محافظات عدة منها ؛ محافظة بلجرشي ، والعقيق ، والقرى ، وبني حسن ، والحجرة ، والمخواة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الابتعاد عن مجاري السيول والأودية

ودعت من جانبها مديرية الدفاع المدني في منطقة الباحة الجميع إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، كما نبهت المديرية بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وحذرت المواطنين من النزول إليها أثناء هطول الأمطار، وجريان السيول.

سحب رعدية وأمطار

كما توقعت الهيئة في تقريرها الصادر اليوم عن حالة الطقس ، تكون السحب الرعدية الممطرة التي يصاحبها نشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية , وتثير الرياح أتربة وغبار على منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة خاصة الأجزاء الشرقية منها كذلك على مناطق الجوف والحدود الشمالية .