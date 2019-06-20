تحذير الأرصاد.. هطول أمطار رعدية حتى التاسعة مساء على هذه المناطق

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس، من هطول أمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية التي تؤدي إلي مزيد من الغبار وتدني للرؤية على منطقة نجران وما حولها وتستمر الأمطار الرعدية على نجران وما تشملها من محافظات مثل بدر الجنوب، وحبونا، حتى الساعة الـ 9 مساءً.

تحذيرات الأرصاد

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران ومحافظاتها من جهتها جميع المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

الأرصاد تنبه على السائقين

كما نبهت هيئة الأرصاد العامة السائقين وعليهم توخي الحذر أثناء القيادة لما تخلفه الأمطار الرعدية من حجب للرؤية أما إعاقة لها.