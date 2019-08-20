تحذير| عملات مزيفة بالسعودية تستخدم اسم العملة الوطنية ونفس الشعار

حذرت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية من أي تعامل أو استثمار يكون بعملات افتراضية في المملكة ومنها العملات المشفرة، إذ إنها غير معتمدة ولا تعد أصولا ولا عملات رسمية بالدولة، وهي خارج النطاق الرقابي بالمملكة، إلى جانب ما تحمله هذه العملة من شبهات وما تحمله تعاملاتها من احتيال، إذ تستخدم في معاملات وتعاملات غير مشروعة، كما أن لها مخاطر كبيرة وترتبط بالتذبذب العالي في الأسعار.

عملات مزيفة تحمل اسم العملة الوطنية ونفس الشعار

ولفتت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية إلى وجود عملات يدعي مالكوها أنها لها علاقة بتمويل مشروعات وأنشطة واستثمار في السعودية، وهذه العملات الافتراضية تستخدم اسم العملة الرسمية الوطنية بالمملكة (الريال السعودي)، ولها نفس الشعار (سيفان متقاطعان ونخلة)، ويتم التسويق لها تضليلا على أنها مثلا (كريبتو ريـال) أو اسم آخر لعملات افتراضية أخرى، ونفت السعودية صلتها بهذه العملات من قريب أو من بعيد.

إجراء قانوني ضد مستخدمي العملات المزيفة

وكشفت وزارة المالية عن اتخاذ إجراء قانوني حازم من قبل الأجهزة المعنية المختصة في المملكة تجاه أي شخص يستخدم اسم العملة الوطنية أو وشعار المملكة والتسويق لهذه العملات الافتراضية أو الرقمية.