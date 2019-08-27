تحذير متقدم من الأرصاد لسكان الباحة ومكة المكرمة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية ، اليوم الثلاثاء، بيانا يفيد تحذيرا متقدما منها بهطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات برد ورعد ، كما يصاحبها رياح نشطة سطحية تحمل معها غبار وأتربة ما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية في الكثير من مناطق مكة المكرمة وتمتد إلى أن تصل محافظات أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان، موضحة أن حال الطقس في مكة المكرمة وما يتأثر بالحالة المناخية سوف تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الدفاع المدني يحذر

ومن جانبها دعت مديرية الدفاع المدني في مكة المكرمة القانطين بها والموجودين أخذ الخيطة والحذر مشيرة إلى أنه لا بد من أخذ التدابير والاحتياطات الكاملة كما يجب اتباع تعليمات الجهات المختصة والدفاع المدني، وعليكم الابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية.

هطول أمطار على الباحة حتى الثامنة مساء

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية أن اليوم يشهد هطول أمطار غزيرة على الباحة بما تشمله من مدن ومحافظات والعقيق، الحجرة، وبلجرشي، والقرى، والمندق، وبلجرشي، والمخواة، وغامد الزناد، وبني حسن، وقلوة ما حولها من مدن وحدود وتستمر حالة الطقس وهطول الأمطار حتى الثامنة من مساء اليوم.