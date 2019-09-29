تحصن ورفض الإستسلام..واس تكشف تفاصيل مقتل الفغم حارس الملك الشخصي

قالت الشرطة السعودية إن إطلاق نار تسبب بمقتل عبدالعزيز الفغم بعد تعرضه للإصابة ونقله للمستشفى. في الحادث أصيب المضيف( صاحب المنزل) وشقيقه وعامل فلبيني آخر، وذلك بأن الجاني دخل في مشاجرة كلامية مع الفغم قبل ان يغادر ويعود مرة أخرى وبحوزته سلاح ناري باشر به إستخدام رصاصاته بإتجاهه.







وتفاعل الأشخاص مع قضية مقتله المريبة قبل ان تتحول إلى ترند دولي. لأن ببساطة بداح هو ليس وجهاً عادياً فهو محامي للعائلة الملكية فكان حارساً للراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والآن هو الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز، والد الأمير محمد بن سلمان الأكثر نفوذاً، والذي يطمح لتحقيق رؤية 2030 الاكثر إستثمارية مع الاستغناء عن النفط كإيرادات رئيسية.

وتفاعل المستخدمون والنشطاء والعلماء في المملكة العربية السعودية في تويتر عبر رثاء عبدالعزيز الفغم، بعد أنتقاله إلى جوار ربه. ووردت أنباء عن تعيين عبدالله الفغم حارساً شخصياً للمللك سلمان( شقيق المتوفى).







قاتل عبدالعزيز الفغم يقاوم الشرطة ويتحصن

رفض الجاني الإستسلام، الأمر الذي تطلب التعامل مع خطره بطريقة تحييده، ووفق وكالة واس السعودية أصيب 5 عناصر أمنية أشتركوا في مواجهته بسبب الطلقات العشوائية من جانبه اثناء الإشتباك معه في الموقع ومحاولة القبض عليه. ما قاد إلى وفاته خلال مقاومته المسلحة بعد تحييده بالمثل في موقع متحصن به.

ضحايا في حادثة الفغم

بالإضافة لذلك، تم الإبلاع عن نقل جميع المصابين في الحادث إلى المستشفى. مشيراً البيان إلى المضي في إستكمال تحقيقات القضية لدى الجهات المختصة. وكان اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، يتواجد في منزل صديقه (تركي بن عبدالعزيز السبتي) الكائن في منطقة حي الشاطئ في جدة. قبل ان يقرر الدخول عليهما الجاني – ممدوح بن مشعل آل علي، ويبدأ معه في نقاش حاد أخذ يتطور إلى أن جلب السلاح الناري ومواجهة الفغم مباشرة.