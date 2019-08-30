تحميل “تطبيق حساب المواطن” الجديد للاطلاع علي دفعاتك المالية.

اصدرت الهيئة المسئولة عن برنامج حساب المواطن تطبيقاً جديداً للتسهيل علي مستفيدي البرنامج في ظل التطور التقني الذي يشهده العالم اجمع، حيث يسهل التطبيق الكثير علي المستخدمين بدلاً من الذهاب للمكاتب وغيرها من الامور، كما ايضا يتيح التطبيق معرفة دفعاتك الماليه فور اصدارها ومعرفة ايضاً حالتك ان كنت من البعض الذين منتظرين نتيجة قبولهم، كما يمكنك التقدم بالتماس حول رفضك ان تم ذلك ومعرفة سبب الرفض، باختصار شدديد عملت الدولة علي رفع كفاءة التواصل بين المستفيدين والجهة المسئولة لذلك البرنامج.

تفاصيل بسيطة عن تطبيق حساب المواطن وواجهته الرئيسية

تم تجهيز هذه النسخه من التطبيق للهواتف الذكية، كما تم مراعاة سهولة الوجهة الرئيسية للبرنامج حيث تتكون من خانتي “الدفعات السابقة” و “الدفعة الحالية”، كما يوجد تفاصيل وبيانات الستفيدين ومنتظري نتيجة البرنامج.

اليكم فيديو مبسط لشرح مزايا التطبيق :-

ولتحميل تطبيق حساب المواطن الجديد يرجي الدخول هنا والحصول علي التطبيق مجاناً.

تفاصيل عن برنامج حساب المواطن

للتسجيل في برنامج حساب المواطن يستلزم بعض الشروط حتي يتم قبولك في البرنامج بدون رفض، حيث يجب ان تكون سعودي الجنسية ويتطلب منك الزواج من امرأة سعودية ايضا وبالتالي الابناء يكونوا سعوديين ايضا، وان تكون البيانات المسجله من قبل المتقدم صحيحة لانها سوف تراجع من الجهات الحكومية المختصة، وايضا يجب ان يكون موجود معظم ايام السنة في السعودية، وان يكون غير مسجون ويمكنك التسجيل والحصول علي تواصل ودعم من البرنامج عبر الموقع الرسمي للبرنامج.