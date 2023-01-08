تخفيضات أسواق العثيم بالسعودية حتى يوم 10 يناير 2023

تخفيضات أسواق العثيم بالسعودية الأسبوعية التي تشمل جميع المنتجات من سلع غذائية وأجهزة كهربائية وبكافة الماركات والأنواع للتسهيل على العميل فما يرغب به ويحتاج إليه شوف يجده متوفر وبسعر مناسب وبجودة ممتازة، وسوف نتناول الآن ما ورد في العرض الأسبوعي بداخل أسواق العثيم.

عروض أسواق عبد الله العثيم على الأدوات المنزلية

تخفيض كبير على طقم قدور مقدم من سويت هوم غير لاصق مكون من 10 قطع بسعر 159 ريال سعودي بدلا من 265 ريال سعودي.

متوفر طقم قدور مقدم من رويال فورد مكون من 8 قطع بسعر 110 ريال سعودي بدلا من 199 ريال سعودي.

متاح حافظة طعام مقدمة من سوبر ماكس مكون من 3 قطع بسعر 42 ريال سعودي بدلا من 64 ريال سعودي.

تخفيض كبير على طقم قدور مقدم من تيفال مكون من 5 قطع بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 399 ريال سعودي.

متواجد طقم عشا مقدم من كولامبيا عدد 24 قطعة بسعر 65 ريال سعودي بدلا من 89 ريال سعودي.

معروض طقم قدور مقدم من كاسا بونيتا مكون من 8 قطع بسعر 109 ريال سعودي بدلا من 189 ريال سعودي.

خصم كبير على مقلاة مقدمة من بنجين بحجم 26 سم بسعر 49 ريال سعودي بدلا من 149.10 ريال سعودي.

تخفيض كبير على طقم قدور مقدم من بنجين مكون من 9 قطع بسعر 249 ريال سعودي بدلا من 460 ريال سعودي.

عروض أسواق عبد الله العثيم على السلع الغذائية

متاح لحم غنم سواكني بالعظم طازج بوزن كيلو جرام بسعر 49.95 ريال سعودي.

متواجد لحم خروف بربري بالعظم طازج بوزن كيلو جرام بسعر 43.95 ريال سعودي.

تخفيض على سكر البيت ناعم بوزن 10 كيلو جرام بسعر 22.95 ريال سعودي بدلا من 34.75 ريال سعودي.

خصم على زيت العربي نباتي بلاستيك عدد 2 قطعة بوزن 1.5 لتر للقطعة بسعر 29.95 ريال سعودي بدلا من 49.95 ريال سعودي.

متاح زنجبيل مطحون من صرة عدد 2 قطعة بوزن 285 جرام للقطعة بسعر 25.50 ريال سعودي.

متوفر شبيهة جبن نادك كاسات كريم بوزن 500 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي بدلا من 18.95 ريال سعودي.

تخفيض كبير على أرز الوليمة مزة بسمتي بوزن 5 كيلو جرام بسعر 29.95 ريال سعودي بدلا من 44.60 ريال سعودي.

متوفر حليب السعودية كامل الدسم عدد 12 قطعة بوزن 1 لتر للقطعة بسعر 54.95 ريال سعودي بدلا من 69.95 ريال سعودي.