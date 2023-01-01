تخفيضات رأس السنة 50% على الشاشات في العثيم بالسعودية 2023

عروض أسواق عبد الله العثيم الأسبوعية تقدم لكم أحدث أنواع الشاشات الذكية بتخفيضات كبيرة في جميع فروع أسواق العثيم المنتشرة داخل المملكة العربية السعودية فبادروا بالحصول عليها قبل إنتهاء مدة العروض الأسبوعية بداية من اليوم وحتى 3 يناير.

عروض أسواق عبد الله العثيم على الشاشات الذكية:

خصم كبير على شاشة تلفزيون مقدمة من سوبر جنرال إل أي دي سمارت بحجم شاشة 50 بوصة 4 كي بسعر 999 ريال سعودي بدلا من 1499 ريال سعودي.

متوفر شاشة تلفزيون مقدمة من توشيبا إل أي دي سمارت بحجم شاشة 43 بوصة بسعر 1249 ريال سعودي بدلا من 1599 ريال سعودي.

متاح شاشة تلفزيون مقدمة من جيباس إل أي دي سمارت 4 كي بحجم شاشة 55 بوصة بسعر 1269 ريال سعودي بدلا من 1699 ريال سعودي.

معروض شاشة تلفزيون مقدمة من سوبر جنرال إل أي دي سمارت 4 كي بحجم شاشة 55 بوصة بسعر 1249 ريال سعودي بدلا من 1699 ريال سعودي.

متواجد شاشة تلفزيون مقدمة من جيباس سمارت بحجم شاشة 43 بوصة بسعر 699 ريال سعودي بدلا من 1049 ريال سعودي.

معروض شاشة تلفزيون مقدمة من دورا إل أي دي بحجم شاشة 32 بوصة بسعر 489 ريال سعودي بدلا من 599 ريال سعودي.

تخفيضات رأس السنة على الشاشات في العثيم:

يوجد شاشة تلفزيون مقدمة من ميكرو ديجيت إل أي دي بحجم شاشة 32 بوصة بسعر 369 ريال سعودي بدلا من 499 ريال سعودي.