تخفيضات رأس السنة 50% على الشاشات في العثيم بالسعودية 2023 

عروض أسواق عبد الله العثيم الأسبوعية تقدم لكم أحدث أنواع الشاشات الذكية بتخفيضات كبيرة في جميع فروع أسواق العثيم المنتشرة داخل المملكة العربية السعودية فبادروا بالحصول عليها قبل إنتهاء مدة العروض الأسبوعية بداية من اليوم وحتى 3 يناير.
عروض أسواق عبد الله العثيم على الشاشات الذكية:
- خصم كبير على شاشة تلفزيون مقدمة من سوبر جنرال إل أي دي سمارت بحجم شاشة 50 بوصة 4 كي بسعر 999 ريال سعودي بدلا من 1499 ريال سعودي.
- متوفر شاشة تلفزيون مقدمة من توشيبا إل أي دي سمارت بحجم شاشة 43 بوصة بسعر 1249 ريال سعودي بدلا من 1599 ريال سعودي.
- متاح شاشة تلفزيون مقدمة من جيباس إل أي دي سمارت 4 كي بحجم شاشة 55 بوصة بسعر 1269 ريال سعودي بدلا من 1699 ريال سعودي.
- معروض شاشة تلفزيون مقدمة من سوبر جنرال إل أي دي سمارت 4 كي بحجم شاشة 55 بوصة بسعر 1249 ريال سعودي بدلا من 1699 ريال سعودي.
- متواجد شاشة تلفزيون مقدمة من جيباس سمارت بحجم شاشة 43 بوصة بسعر 699 ريال سعودي بدلا من 1049 ريال سعودي.
- معروض شاشة تلفزيون مقدمة من دورا إل أي دي بحجم شاشة 32 بوصة بسعر 489 ريال سعودي بدلا من 599 ريال سعودي.
تخفيضات رأس السنة على الشاشات في العثيم:
- يوجد شاشة تلفزيون مقدمة من ميكرو ديجيت إل أي دي بحجم شاشة 32 بوصة بسعر 369 ريال سعودي بدلا من 499 ريال سعودي.
- خصم كبير على شاشة تلفزيون مقدمة من أرو إل أي دي سمارت بحجم شاشة 65 بوصة بسعر 1549 ريال سعودي بدلا من 2099 ريال سعودي.
- متوفر شاشة تلفزيون مقدمة من أونيكس إل أي دي سمارت بحجم شاشة 40 بوصة بسعر 549 ريال سعودي بدلا من 799 ريال سعودي.
- تخفيض كبير على شاشة تلفزيون مقدمة من السهم إل أي دي سمارت بحجم شاشة 55 بسعر 1129 ريال سعودي بدلا من 1699 ريال سعودي.
- خصم كبير على شاشة تلفزيون مقدمة من أونيكس إل أي دي سمارت بحجم شاشة 55 بوصة 4 كي بسعر 999 ريال سعودي بدلا من 1499 ريال سعودي.
- متاح شاشة تلفزيون مقدمة من إمبيكس سمارت بحجم شاشة 40 بوصة بسعر 599 ريال سعودي بدلا من 799 ريال سعودي.
- معروض شاشة تلفزيون مقدمة من جيباس إل أي دي بحجم شاشة 32 بوصة بحجم شاشة 32 بوصة بسعر 389 ريال سعودي بدلا من 569 ريال سعودي.