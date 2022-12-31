تخفيضات نهاية العام من اكسترا على الهواتف الذكية العرض ساري حتى 7 يناير 2023

تقدم اكسترا أفضل الخصومات والعروض على أجهزة الهواتف الذكية ، وذلك بمناسبة نهاية العام وهذا العرض يقدم لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، كما أن العرض ساري حتى 7 يناير 2023 بجميع معارض اكسترا، ومن خلال هذه السطور يمكن التعرف على أسعار الهواتف لدى اكسترا وهى كالآتي.

عروض اكسترا على هواتف تكنو

يوجد بالعرض هاتف تكنو بوب 5 باللون الأزرق ومساحة التخزين 32 جيجا و4 جي، بسعر 299 ريال سعودي.

متوفر بعرض اكسترا هاتف تكنو كامون 17 برو باللون الأزرق ومساحة التخزين 256 جيجا و4 جي، بسعر 849 ريال سعودي.

يوجد بالعرض هاتف تكنو سبارك 8 سي باللون البنفسجي والأزرق تركواز واللون الرمادي، بمساحة تخزين 128 جيجا و4 جي، بسعر 449 ريال سعودي.

يتضمن عرض اكسترا هاتف تكنو 18 بريمير باللون السماوي ومساحة التخزين 256 جيجا و4 جي، بسعر 849 ريال سعودي.

يوجد بالعرض هاتف تكنو كامون 19 باللون الأبيض والأسود بمساحة تخزين 128 جيجا و 4 جي، بسعر 719 ريال سعودي.

متوفر بعرض اكسترا هاتف تكنو بوفا نيو باللون الأسود ومساحة التخزين 128 و5 جي، بسعر 749 ريال سعودي.

يوجد بالعرض هاتف تكنو سبارك 8 سي باللون الرمادي ومساحة التخزين 64 جيجا و4 جي، بسعر 429 ريال سعودي.

يوجد بعرض اكسترا أيضًا هاتف تكنو سبارك 8 بي باللون ذهبي فضي مموج ومساحة تخزين 128 جيجا و4 جي، بسعر 549 ريال سعودي.

يتضمن عرض اكسترا هاتف تكنو كامون 19 باللون الأخضر ومساحة تخزين 128 جيجا و4 جي، بسعر 719 ريال سعودي.

عروض اكسترا على هواتف شاومي