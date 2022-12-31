تخفيضات نهاية العام من اكسترا على الهواتف الذكية العرض ساري حتى 7 يناير 2023

تقدم اكسترا أفضل الخصومات والعروض على أجهزة الهواتف الذكية ، وذلك بمناسبة نهاية العام وهذا العرض يقدم لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، كما أن العرض ساري حتى 7 يناير 2023 بجميع معارض اكسترا، ومن خلال هذه السطور يمكن التعرف على أسعار الهواتف لدى اكسترا وهى كالآتي.
عروض اكسترا على هواتف تكنو
- يوجد بالعرض هاتف تكنو بوب 5 باللون الأزرق ومساحة التخزين 32 جيجا و4 جي، بسعر 299 ريال سعودي.
- متوفر بعرض اكسترا هاتف تكنو كامون 17 برو باللون الأزرق ومساحة التخزين 256 جيجا و4 جي، بسعر 849 ريال سعودي.
- يوجد بالعرض هاتف تكنو سبارك 8 سي باللون البنفسجي والأزرق تركواز واللون الرمادي، بمساحة تخزين 128 جيجا و4 جي، بسعر 449 ريال سعودي.
- يتضمن عرض اكسترا هاتف تكنو 18 بريمير باللون السماوي ومساحة التخزين 256 جيجا و4 جي، بسعر 849 ريال سعودي.
- يوجد بالعرض هاتف تكنو كامون 19 باللون الأبيض والأسود بمساحة تخزين 128 جيجا و 4 جي، بسعر 719 ريال سعودي.
- متوفر بعرض اكسترا هاتف تكنو بوفا نيو باللون الأسود ومساحة التخزين 128 و5 جي، بسعر 749 ريال سعودي.
- يوجد بالعرض هاتف تكنو سبارك 8 سي باللون الرمادي ومساحة التخزين 64 جيجا و4 جي، بسعر 429 ريال سعودي.
- يوجد بعرض اكسترا أيضًا هاتف تكنو سبارك 8 بي باللون ذهبي فضي مموج ومساحة تخزين 128 جيجا و4 جي، بسعر 549 ريال سعودي.
- يتضمن عرض اكسترا هاتف تكنو كامون 19 باللون الأخضر ومساحة تخزين 128 جيجا و4 جي، بسعر 719 ريال سعودي.
عروض اكسترا على هواتف شاومي
- متوفر بالعرض هاتف شاومي ريدمي نوت 11 باللون الرمادي ومساحة التخزين 128 جيجا و4 جي، بسعر 779 ريال سعودي مع خصم 11.12%.
- يوجد بعرض اكسترا هاتف شاومي ريدمي 10 2022 باللون الأزرق ومساحة التخزين 128 جيجا و4 جي، بسعر 669 ريال سعودي مع خصم 4.29 %.
- يوجد بالعرض أيضا هاتف شاومي ريدمي ايه 1 بلس باللون الأزرق ومساحة التخزين 32 جيجا و4 جي، بسعر 335 ريال سعودي.