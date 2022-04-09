تخفيضات هائلة في أسواق العثيم بالسعودية على جميع السلع عروض رمضان حتى 11 ابريل

حرصت العثيم على أن توفر إلى عملائها الكثير من التخفيضات والخصومات على مختلف المنتجات سواء إن كانت غذائية أو غير ذلك وزادت العروض والتخفيضات بالتحديد في شهر رمضان وإليكم في مقالنا التالي أقوى عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية هذا الأسبوع التي سوف تستمر حتى 11 أبريل 2022.

عروض أسواق العثيم بالسعودية:

حرصت العثيم على أن توفر إلى عملائها الكثير من التخفيضات على مجموعة متنوعة من المنتجات التي من بينها كلًا من التالي” شراب بودرة فروتي برتقال Fruity، كاكاو زدني بودرة، عسل لوبريزا زهور، بطاطس تاستو شرائح وتونة جنتل خفيف بزيت دوار الشمس، مكعبات مرقة دجاج زدني، مياه ارتوينا صحية، أرز جنات مصري، قهوة العثيم هرري، مناديل وجه ركس و صابون بودرة، مسحوق غسيل ركس REX”.

يحتوي العرض أيضًا على مختلف المنتجات الأخرى الذي من بينها كلًا من التالي” شير بَخُور مطهر ومنظف Shear، جُبْن هالي موزاريلا، مفروم بقر لاتينا، كيك لوبو بايت بالكاكاو، كيك لوبة كريمة بالشوكولاتة، مربي حلواني فراولة , كب كيك يمامية غندور فانيليا، تونة حدائق كاليفورنيا خفيف، دقيق كويتي، سن توب شراب برتقال، تورتة ميل في مربي مشمش، ماكرون كب كيك بالكريمة، دونات ميني و دونات كبيرة، زود كرواسون جُبْن بيضاء، جبن ماك تشيز فيتا وإسطمبولي”.

تخفيضات أسواق العثيم بالسعودية:

وفرت العثيم الكثير من التخفيضات والخصومات على مختلف المنتجات التي من بينها أيضًا كلًا من” هالي جبن شيدر، هالي حليب مكثف محلى، تونة فيكتو أبيض بزيت، هالي شاي خيط ، هالي بسكويت شاي سادة، جودان أرز أبيض، باريو بيرة زجاج Bario Non Alcoholic Beer، بيبسي بلاستيك Pepsi، مياه أكوا فينا، Aquafina water ليبتون أيس تي خوخ”.

لا يوجد نهاية لتخفيضات العثيم فما زالت مستمرة ومع كل يوم ستحصلون على عرض جديد على كافة المستلزمات فقدمنا إليكم نَبْذَة صغيرة عن المنتجات التي يتوفر العرض عليها من قبل بل هناك المزيد فأسرعوا الآن للتواصل مع أقرب فرع من فروع العثيم وستحصلون على كلّما تحتاجون من منتجات بكل تأكيد.