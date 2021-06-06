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رابط حجز تذاكر حفلة عمرو دياب جدة سوبر دوم

بواسطة دنيا محمد

ينتظر الكثير من السعوديين  يوم 18 من الشهر الجاري حفل الفنان عمرو دياب، وذلك بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث يعد هذا هو أحد حفلات الفنان التي يقوم بها داخل المملكة، ويعتبر الفنان عمرو دياب من الفنانين الذين يحظون بشعبية كبيرة داخل الوطن العربي، كما أن هناك الكثير من الشباب يعشقون أغانيه، هذا وقد قام الفنان بالدعاية لذلك الحفل عبر المواقع الخاصة به،  من ناحية أخري كان المطرب الشهير قد قام بإحياء عدد من الحفلات داخل المملكة، وصلت لأكثر من 6 حفلات، ولاقت حفلاته إقبالًا منقطع النظير، حيث أقبل عليها الكثير من السعوديين.

1 تذاكر عمرو دياب جدة
2 تذاكر حفلة عمرو دياب
3 عمرو دياب

تذاكر عمرو دياب جدة

كشف الفنان عمرو دياب من خلال حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، عن موعد طرح التذاكر، حيث يمكن للجماهير التي ترغب في حضور الحفل، وتم طرح التذاكر الخاصة  بحفل ماجد المهندس حجز التذاكر ، ايضًا فقد قام الفنان عمرو دياب بنشر بوستر الحفل، وذلك كنوع من الدعاية لحفله داخل المملكة، حيث قال حفلة عمرو دياب في جدة يوم 18 يونيو، التذاكر متاحة عبر موقع تكت مكس بدءاً من الخميس 3 يونيو.

تذاكر حفلة عمرو دياب

هذا وسوف يغني الفنان عمرو دياب عددًا من الاغنيات، خاصة أغنيات ألبومه الجديد، والذي صدر له مؤخرًا، حيث يتضمن هذا الألبوم 12 أغنية، وقد تصدرت بعض أغاني الألبوم مراكز متقدمة، من خلال التطبيقات التي يستمع إليها الكثيرين داخل مصر، وهو تطبيق أنغامي، أيضا سوف يغني بعض الأغاني الجديدة له، والتي لم يسبق أن تغني بها.

عمرو دياب

منذ بداياته في الغناء، وقد اتخذ الفنان عمرو دياب خطًا ومنهجًا جديدًا، وذلك في الأغنية العربية، حيث سرعان ما جذب إليه الكثير أبناء الوطن العربي ليستمعوا له ولأغانيه، وقد قام بإحياء الكثير من الحفلات الغنائية على مستوي العالم، وتنقل بأغنياته بين الكثير من المدن، ويأتي الدور على السعودية ليقيم بها أولي حفلاته بمدينة جدة، في الثامن عشر من شهر يونيو الحالي، من ناحية أخري فقد أعلن موقع Spotifty على أن الفنان عمرو دياب هو أكثر الفنانين الذين يتم الاستماع إلى موسيقاهم على مستوي قارة أفريقيا.

دنيا محمد

كاتبة أتابع كل ما هو جديد من أخبار العالم العربي محررة في مواقع عديدة مثل اليوم الإخباري وكلمة ونجوم مصرية.

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