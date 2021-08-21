الإستعلام عن تأشيرة برقم الطلب.. الرابط والخطوات على موقع منصة إنجاز

تتعدد أنواع التأشيرات ومن بينها تلك التي يتم إصدارها الكترونياً عبر منصة إنجاز ويمكن الإستعلام عن تأشيرة برقم الطلب، عبر منصة إنجاز المقدمة من قبل وزارة الخارجية، فإنه إلى جانب إمكانية إخطار المتعامل في إطار الرد على استفساراته حول التأشيرة المقدمة مسبقاً وذلك بالاتصال يمكن الإستعلام الكترونيا لمعرفة تفاصيل التاشيرة وفي اي وضع هي.

منصة إنجاز الإلكترونية

يمكن الإستعلام عن الطلب والتاشيرة في اي وقت من خلال خدمة الإستعلام في “منصة إنجاز” الالكترونية” لادارة لتاشيرات الالكترونية حيث ان النتيجة تظهر فوراً، إذ يتطلب من المستخدم إدخال رقم الطلب وكذلك رقم الجواز، في الأماكن المخصصة في صفحة الإستعلام عن التاشيرة.

قد أوضحت المنصة الوطنية الموحد التابعة لوزارة الخارجية، كيف تتم ترتيبات الإستعلام عن التاشيرة برقم الطلب بالنسبة للمقيمين والزائرين إذ تبين ان اجراءات الاستعلام تتم عبر خطوات محددة هي كما يلي:

موقع الإستعلام عن تأشيرة برقم الطلب

لست بحاجة الى الذهاب لأي من الجهات التابعة لوزارة الخارجية لمعرفة حالة التاشيرة المصدرة مسبقاً، فقط يمكنك إستدعاء خدمة الاستعلام عن تاشيرة برقم الهوية عبر منصة إنجاز الالكترونية للإستفادة من خدمة الإستعلام بترتيبات محددة وهي كما يلي:

قم بالدخول الى موقع منصة التأشيرة الإلكترونية “إنجاز” او الذهاب مباشرة لصفحة الاستعلام عن تاشيرة بالضغط هنا حدد البحث عن تاشيرة بإستخدام رقم الطلب في الخانات الظاهرة قم بإدخال رقم الطلب في الخانات الظاهرة قم بإدخال رقم الجواز أدخل رمز الصورة المرئي بشكل مطابق للذي تراها يسار الصفحة. الضغط على إستعلام، في هذه الأثناء، ستظهر النتيجة مباشرة



تمنحك هذه الخدمة المقدمة من وزارة الخارجية على منصة إنجاز https://enjazit.com.sa الإستعلام الفوري عن وضع التاشيرة، الذي تم إصدارها بشكل مسبق، حيث تتيح لك التحقق من نموذج التاشيرة التي سبق لك والحصول عليها لتمكين قانونية تواجدك في ارض المملكة خلال فترة صلاحية التاشيرة، وذلك على منصة إنجاز التي تتيح طلب الإستعلام بابسط ما يكون بإدخال رقم الطلب الخاص بالتأشيرة فقط.