ترتيب دوري المحترفين السعودي 2019 بعد انتهاء الجولة الخامسة

ترتيب الدوري السعودي 2019، يبحث جميع محبي الدوري السعودي ومشجعي نواديه المختلفة عن النتائج المباريات دوريا وترتيب الفرق، لذلك اعددنا ذلك المقال لتناول ترتيب الفرق في الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الخامسة من المباريات، وكانت آخر مباريات الجولة الخامسة اليوم كمباريات مؤثرة في ترتيب الفرق المتصدرة حيث يتبقى مباراة لكل من الاتحاد و الرائد ومباريتان للتعاون ، وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي: فوز نادي الفيصلي علي حساب العدالة بنتيجة 3 مقابل 1 ، فوز نادي الحزم علي حساب ضمك بنتيجة 4 مقابل لا شئ ، وأخيرا فوز الرائد علي حساب الفيحاء بنتيجة 2 مقابل لا شئ، وبذلك قد تكون انتهت جميع مباريات الجولة الخامسة ليتم الكشف عن ترتيب الفرق لهذا الأسبوع.







ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الخامسة

يتصدر قائمة ترتيب الدوري السعودي لهذا الأسبوع نادي الهلال برصيد 13 نقطة، كما حافظ النادي علي أعلي فارق تهديفي بين جميع الفرق والتي بلغت 10 أهداف (له 15 هدف وعليه 5 ) ، يليه الفيصلي بمجموع نقاط 11 نقطة ، وبفارق أهداف 4 (له 7 وعليه 3) ويليهما نادي الوحدة في المركز الثالث برصيد نقاط 9 وبفارق أهداف 1 ( له 6 وعليه 5).







جدول ترتيب الدوري السعودي