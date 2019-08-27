تردد إذاعة جدة وقناة sbc وموعد برنامج الدوري مع وليد الفراج على النايل والعرب سات

اضبط تردد إذاعة جدة وكذلك تردد sbc الفضائية السعودية على النايل سات والعرب سات، لمتابعة برنامج الدوري مع وليد وفق مواعيد إذاعة وعرض برنامج وليد الفراج الجديد، لمتابعة التحليل لأحداث مباراة الهلال والاتحاد ضمن دوري أبطال أسيا، وكذلك مباريات الدوري السعودي للمحترفين “كدوري كأس الأمير محمد بن سلمان”، ودوري الدرجة الأولى للعبة الشعبية ومعشوقة الجماهير كرة القدم، بجانب باقة البرامج الحوارية والتوك شو ضمن خريطة برامج القناة.

شعبية كبيرة يحظى بها برنامج الكرة مع وليد للإعلامي وليد الفراج، وبالتالي نجد الحرص من جماهير ومتابعي البرنامج، على تحديث قامة الترددات على أجهزة الاستقبال لديهم، ووضع تردد قناة sbc ضمن قائمة المفضلات، وليس هذا فقط فنظراً لتقديم البرنامج في الوقت نفسه على تردد اذاعة جدة استطاع الجماهير المتواجدين في نطاق العمل والمسافرين، متابعة أراء النقاد حول المنافسات الرياضية خاصة البطولات الكبرى وعلى رأسهم الدوري السعودي.

تردد إذاعة جدة

ننشر قائمة تردد إذاعة جدة على جميع الموجات لمتابعة البرامج الإذاعية وخاصة الرياضية ومنها “برنامج الدوري مع وليد “، حيث تم نشر العديد من الترددات التي تغطي كافة مناطق ومدن المملكة العربية السعودية.

تردد قناة sbc على النايل سات

استقبل تردد قناة sbc الفضائية السعودية على النايل سات على تردد 12284 زبمعدل ترميز 27500 واستقطاب افقي، ومعامل تصويب الخطأ هو 5/6.

تردد sbc على العرب سات

ضبط تردد SBC السعودية على العرب سات وفق القيم الموضحة أدناة

اس القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب قناة SBC عرب سات 1123027500 أفقي -5/6

توقيت إذاعة برنامج الدوري مع وليد والذي يقدم بشكل يومي في حدود الساعة 11 مساءً، والإعادة وفق ما هو مشار إلبه بعالية في حدود 2:30 فجرا على إذاعة جدة.