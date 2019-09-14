نجحت قناة بداية في جذب العديد من أفراد المجتمع السعودي لمشاهدتها فأصبح الجميع يبحث عن تردد قناة بداية نايل سات 2019 الجديد وذلك لما تحتويها القناة على الكثير من البرامج الجديدة، والتي تتميز بالتنوع والمحاكية للواقع، وازدادت نسبة مشاهدتها بشكل ملحوظ، فهي من الفضائيات التي تقدم محتوى مرئي مجتمعي منذ سنة 2005 وبهذا يصل فترة بثها لما يزيد عن 14 سنة واستطاعت أن تتفوق على منافسيها من الفضائيات المختلفة في الفضائيات السعودية، وفي تقريرنا التالي سننشر 2019 Frequency Channel Bedaya TV أي تردد قناة بداية على نايل سات.







تردد قناة بداية نايل سات 2019 الجديد

القمر التردد معدل الترميز الأستقطاب FEC نايل سات 12054 (V) 27500 عمودي / رأسي 5/6







وبعدما عرفنا تردد قناة بداية الجديد 2019 علي النايل سات، يمكننا شرح وذكر مجموعة من البرامج الشهيرة التي تقدم على قناة بداية وهي كالتالي:

1- برنامج بنوتات وهو من البرامج التي تتخصص في المحتوى الذي يهم المراهقات من المملكة العربية السعودية أي ما بين عمر الـ 12 سنة ويتم بث فيهم قيم الفضائل، والمعلومات المهمة التي تفيد المجتمع، وهدفها رفعة المهارات الخاصة بالفتيات والمراهقات وتطويرها بالكامل.

2- برنامج زد رصيدك: وهو من البرامج التي توفر مسابقات بين الشباب لتظهر مواهب شبابية جديدة وتعالج بعض المشاكل في المجتمع، وهدفه الترويج للمعلومات الثقافية المتنوعة.

3- برنامج ذرية كلينك: وتخصصه طبي وينشر مجموعة من المعلومات الطبية التي تهم صحة كل انسان حيث يظهر مجموعة من الأطباء والمتخصصين مع المذيع الدكتور فارس السهلي.







برنامج مكة تجمعنا: وهو برنامج ديني يقدم مجموعة من البرامج الدينية وعادة ما يذاع في شهر رمضان المبارك من بلد الكعبة أي مكة المكرمة لشرح التاريخ المكي والمكانة التي تحتلها في عالم الاسلام.